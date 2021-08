Todo que debes saber para subir al Aneto y al Monte Perdido

El Aneto y el Monte Perdido son las cumbres más emblemáticas de los Pirineos, la mayor cima de la cordillera y la montaña calcárea más alta de Europa occidental. Dos destinos que convocan a un gran número de excursionistas… y los puntos que más rescates acumulan por ser de los más frecuentados y porque su reclamo atrae a excursionistas sin el equipo, la capacidad o la información necesarios para afrontar este reto con seguridad. Para prepararlo debidamente, el programa Montaña Segura de la FAM y el Gobierno de Aragón ofrece distintos recursos, entre los que destacan las charlas durante el verano en los principales puntos de partida de estas ascensiones.

Hasta el próximo 13 de agosto, todos los miércoles y viernes, se ofrece en Torla la charla ‘Ascender al Monte Perdido con seguridad’ (Centro de Interpretación del Parque Nacional de Ordesa, 19.00) y en Benasque ‘Ascender al Aneto con seguridad’ (palacio de los Condes de la Ribagorza, mismo horario). En estas sesiones, guías especialistas informan de "todo lo que debes saber antes de iniciar la ascensión".

Quienes no puedan acudir, en las webs de la FAM y de Montaña Segura pueden encontrar guías, test de autoevaluación y fichas de las rutas. Desde la campaña se incide en que estas subidas "no son una tarea imposible, pero como todas las actividades en montaña, hay que planificarlas y acometerlas con seguridad".

El primer punto es que estas dos excursiones requieren un esfuerzo importante y preparación física y técnica. La mayoría de rescates se deben a no llevar el material necesario, no saber utilizarlo o no renunciar si la dificultad parece excesiva.

La cumbre del Aneto obliga necesariamente a pasar por su glaciar, que en verano pierde la capa de nieve que lo cubre y se presenta como una superficie inclinada de hielo puro, especialmente resbaladizo. Así, es imprescindible llevar y saber usar crampones y piolets para autodetener una caída. En el caso del Monte Perdido, la nieve desaparece ya entrado el verano del paso de La Escupidera, una inclinada ladera que termina en un precipicio; pero igualmente es clave preguntar antes de iniciar la ascensión y llevar el mismo material si está cubierto.

Los riegos por las tormentas, el vértigo, como en el famoso paso de Mahoma, o el cálculo del tiempo son otros de los aspectos que Montaña Segura trata. No hay que olvidar datos como que solo entre el 18 de agosto y el 8 de octubre de 2019 la Guardia Civil de Montaña realizó 17 rescates en el Aneto, con un saldo de 10 personas heridas.

Con esta información se busca tanto ayudar a los montañeros a disfrutar de estas ascensiones con garantías, como evitar el intento de quienes no deberían estar allí. Para ellos, los valles de Benasque y Ordesa ofrecen muchas posibilidades para disfrutar y progresar en la montaña.