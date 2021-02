Si se acaba de alquilar un piso o se va a poner un piso en alquiler por primera vez, puede que surjan algunas dudas sobre quién debe pagar el IBI y otros gastos que genera el inmueble.

Para la pregunta de quién paga el IBI en un piso de alquiler hay dos posibles respuestas: una sencilla y otra más compleja. La sencilla es que el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) lo paga el arrendador, es decir, el propietario de la vivienda. Pero, como ya se ha dicho, hay una respuesta más compleja, y es que depende de lo que ponga en el contrato de alquiler que firman las dos partes. Así lo explican desde Grupo Tecnocasa, especialistas en compra-venta y alquiler de viviendas.

Por eso es tan importante que en el contrato de arrendamiento quede muy claro para arrendador y arrendatario, ya que lo que ponga en él es lo que manda. Si ambas partes han pactado que el pago lo realice el inquilino, será este quien lo tendrá que abonar. Otra opción es que arrendatario y arrendador pacten el pago a medias o en otro porcentaje del impuesto. Todo dependerá de lo pactado por escrito entre las partes.

Aun así, existen dos condiciones que, en el caso de no cumplirse, eximirán al inquilino de pagar el IBI. Una es que el pacto sea por escrito al realizar el contrato de arrendamiento o después, si no no será válido. La segunda condición es que en ese pacto por escrito conste claramente cuál es el importe anual del IBI a fecha del contrato. Así el inquilino estará debidamente informado del importe que tiene que pagar.

Lo habitual es que el propietario pague el IBI

De todas formas, lo habitual es que en los contratos de arrendamiento se reparta el pago de los gastos e impuestos de la siguiente manera: el propietario del piso se encarga de pagar el IBI, los gastos de la comunidad de vecinos, la tasa de basuras y los seguros. Por su parte, el inquilino tendría que pagar todo lo que se mida con contadores individuales (agua, gas, luz, teléfono, etcétera).

¿Qué es el IBI?

El Impuesto de Bienes Inmuebles es un tributo obligatorio para todas aquellas personas que tienen a su nombre pisos, casas, garajes… o cualquier tipo de inmueble rústico o urbano.

Se paga de forma anual al ayuntamiento y su cuantía depende del valor catastral del inmueble que se tenga en propiedad. Es decir, se calcula en función del valor que tiene el suelo donde está construido y de la edificación. Para realizar el cálculo de la cuantía del IBI también se tiene en cuenta el número de habitantes del municipio donde está ubicado el inmueble.

Existen algunas excepciones al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. Hay edificaciones por las que sus propietarios no tienen que pagar. Se trata de los inmuebles propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o entidades locales; inmuebles destinados para un uso social; los pertenecientes a la Iglesia Católica o a otras asociaciones reconocidas como la Cruz Roja; edificios usados por gobiernos extranjeros e inmuebles declarados como monumento o espacio de interés.