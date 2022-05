Teatro de improviso en el parque para toda la familia

-

Más actuaciones



15 de mayo. The Cucumbers, el trío formado por Guillermo Esteban, Hugo de Paula y Diego Gaudini, se subirá al escenario del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta para interpretar versiones de los grandes éxitos del rock nacional e internacional. Entre su repertorio se encuentran canciones de The Beatles, Bob Dylan, Héroes del Silencio, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Tequila o The Doors, entre otros.