"Solo no puedes, con amigos sí"

¿Quién se ‘esconde’ tras el alter ego de Boticaria García, una de las ‘influencer’ más conocidas de Instagram y una de las grandes divulgadoras sanitarias de nuestro país?

En realidad, escondo muy poco, soy una boticaria de pueblo que hace unos años saltó a redes y medios animada a combatir la desinformación cuando se dio cuenta de que la gente preguntaba más al ‘doctor Google’ que a los profesionales sanitarios. Decidí aprovechar la oportunidad que me ofrecían internet y las noches de guardia, abrí un blog y ahí empezó todo.

Cuenta la ‘leyenda’ que se crió en la rebotica de sus padres y luego se hizo cargo de la farmacia de un pequeño pueblo de menos de 500 habitantes. ¿Su pasión por la farmacia siempre fue vocacional?

Di mis primeros pasos en la rebotica de la farmacia de mis padres, en Belmonte (Cuenca). Allí, a pie de mostrador, fue donde, viéndoles, aprendí lo que era comunicarse con los pacientes, ofrecer consejo farmacéutico. Me gustaba el mundo sanitario pero, al terminar COU (sí, ya tengo una edad), les dije a mis padres que quería estudiar periodismo o filología hispánica. Ellos me aconsejaron estudiar farmacia, por aquello de intentar ‘comer caliente’ cuando fuera mayor. Finalmente, he podido conciliar estas dos pasiones dedicándome a la divulgación sanitaria, que me permite aunar vocación y formación.

Usted siempre ha dicho que sus primeras redes sociales se tejieron sobre el mostrador. ¿Qué recuerda de aquellos años?

Fueron años con muchas horas de mostrador y guardias en Belmonte y Villaescusa de Haro, en las que compaginaba la atención a los pacientes en la farmacia con esas primeras incursiones en el blog y en Twitter. Todos los días aprendía. Por un lado, estaba conociendo de primera mano a la parroquia y su manera de interactuar con nosotros en la farmacia y, por otro, me estaba abriendo a un mundo mucho más amplio que esas dos pequeñas localidades, donde había más ovejas que vecinos. Desde el principio asumí que comunicar en redes multiplicaba mi responsabilidad sobre el mensaje, y es algo que, como profesional sanitaria, me ha acompañado siempre.

Ha contado alguna vez que en su colegio mayor organizaba conferencias siempre que podía, pero ¿cómo llegó a las redes?

Organicé charlas de nutrición, microbiología… y hasta sobre sexualidad y lo hice, principalmente, ‘liando’ a profesores de la Complutense. Lo de ‘lianta’ me viene de antiguo. Durante mi etapa en la universidad no había redes. Me acuerdo de ir al mítico colegio mayor ‘Johnny’ o al Chaminade a pegar carteles sobre las conferencias de las que yo me ocupaba. Fue mucho después, siendo ya titular de oficina de farmacia, cuando me lancé a las redes con la intención de hacer la guerra al ‘doctor Google’ para combatir la desinformación. Empecé con un blog, donde resolvía numerosas consultas a diario, y con un perfil de Twitter que nada tiene que ver con el que conocemos ahora y con el que hice muchos amigos…

Con su Instagram rompió con muchos estereotipos sobre esta red social. ¿Qué le ha aportado a usted esta ventana?

Instagram ahora mismo es mi segunda casa y por allí ando junto a ‘la adscritancia’, que es como se autodenominan mis seguidoras. Como todas las redes, permite una interacción directa con los seguidores que, en mi caso, construye, porque el ‘feedback’ de la audiencia me guía constantemente sobre los temas de conversación de interés.

Además de la originalidad en los textos de su blog, usted recurre a menudo a canciones y distintas performances, que llaman la atención del espectador. ¿Es esta su manera de llegar al gran público?

El rigor no está reñido con facilitar la comprensión. De hecho, ¿para qué queremos rigor si nadie entiende el mensaje? Al principio costó un poco que dentro de mi sector aceptaran que había otros códigos posibles. Mi propia madre me decía: ¿pero no puedes contar lo mismo sin hacer de ‘payaso Tolón’? Al final, el payaso Tolón se hizo su hueco.

Gracias a sus libros, se han desmitificado muchos de los grandes bulos en torno a la salud. ¿Cómo se pueden atajar?

Construyendo. Antes pensaba que lo fundamental era desmontar bulos. Poco a poco me fui dando cuenta de que lo importante es anticiparse. Quienes tenemos la suerte de ser escuchados tenemos el deber de inculcar el espíritu crítico y de enseñar a dudar para que la gente no crea todo lo que recibe por medios y fuentes de legitimidad dudosa. Esta fue una de las bases que nos llevó a publicar en abril de 2020 ‘123 preguntas sobre coronavirus’, que, además, ofrecimos en abierto y en un formato fácil de compartir en redes para que la gente tuviera acceso a información rigurosa y a fuentes fiables.

Con sus más de 441.000 seguidores en Instagram, casi 73.000 en Twitter y un blog con más de dos millones de visitas mensuales. ¿Qué le queda todavía por hacer en las redes?

Jugar. Creo que aquí hemos venido a jugar y me gustaría seguir incorporando el juego como herramienta de divulgación. Hace unos meses lancé el concurso ‘Duelo de barreños’ en Instagram, y espero poder darle continuidad en 2022.

Además, es autora de varios libros muy conocidos, como ‘El jamón de York no existe’. ¿Nos sorprenderá próximamente con alguna novedad editorial?

Hace tan solo unos días, el 10 de noviembre, dimos la sorpresa publicando, junto al Ministerio de Consumo, el libro ‘Comida rápida, barata y saludable’, en el que cuento con la colaboración de la chef María José San Román, galardonada con una estrella Michelín, y de la periodista Arantxa Castaño. Contiene una colección de 40 recetas que ofrecemos como alternativa a la comida rápida, que forma parte de la campaña institucional para combatir las tasas de obesidad en España, especialmente de la infantil. Pero es posible que el año que viene haya más noticias literarias.

Y a nivel personal, ¿cómo han sido los dos últimos años? ¿Qué ha aprendido de estos meses de pandemia?

El gran aprendizaje de la pandemia ha sido que puedes multiplicar tus posibilidades si sabes a qué puertas llamar. En el libro ‘123 preguntas sobre coronavirus’ participan más de 50 especialistas, a los que las autoras convocamos tirando de agenda para que contestaran a las preguntas que nosotras no podíamos contestar desde nuestras respectivas especialidades. También pusimos en marcha el proyecto Mascarillas Boticaria, que ha donado más de 200.000 euros a la investigación científica y a diferentes causas sociales y que no habría sido posible sin el apoyo incondicional de mi comunidad en Instagram. Hay una frase que acompañó a los niños de los 80: ‘Solo no puedes, con amigos sí’, que ahora goza de plena vigencia.

Por último, pero en un lugar muy destacado de su lista de prioridades, no podemos olvidarnos de su faceta solidaria. De todos los actos y propuestas en las que ha participado y participa, ¿de cuál se siente más orgullosa?

Orgullo es lo que siento por esa comunidad que hace posible que cada una de las propuestas solidarias que transmito llegue a buen puerto. Y también por el equipo que se sumó a esta aventura sin saber dónde nos iba a llevar. Gracias a ‘la adscritancia’ de Instagram, y también a todos los seguidores de Facebook y Twitter, hemos desarrollado proyectos solidarios con Unicef antes y durante la pandemia. En 2020, hemos realizado aportaciones a Unicef, la Asociación contra el Cáncer de Belmonte (Cuenca), la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), Nuevo Futuro o Global Humanitaria, entre otras entidades. Y en este momento estamos organizando la donación a los beneficios de la campaña de Navidad a los damnificados por el volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma.

