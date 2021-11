Si solo se tiene una muela del juicio, ¿se debe extraer? Policlínicas Nacar responde

Para resolver las dudas de los lectores sobre salud dental y medicina estética, el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es cuenta con los especialistas de Policlínicas Nacar. En esta ocasión, Susana Rosales, coordinadora de estos centros zaragozanos, ha contestado a las preguntas sobre golpe en una pieza de leche, peca en un diente y qué hacer si se tiene una única muela del juicio.

Para una solución más concreta, Policlínicas Nacar recomienda la visita a un especialista.

Golpe en un diente de leche

Pregunta del lector: El otro día, mi hijo pequeño, de tres años, se dio un golpe y ahora se mueve uno de sus dientes. Me gustaría saber si eso puede llegar a afectar a la pieza definitiva y qué debo hacer si el diente se pone negro. ¿Cuál sería la recomendación en ese caso?

Respuesta de la coordinadora: Debes acudir con el niño con urgencia para hacer radiografía y comprobar que todo esté bien, pues puede afectar al diente definitivo. En Policlínicas Nacar solucionaremos tu caso encantados.

Peca en un diente

Pregunta del lector: Mi hija tiene una peca en la boca y la misma en el diente, como si traspasara. ¿A qué se debe y qué tratamiento hay para que desaparezca?

Respuesta de la coordinadora: Habría que hacer un estudio y una anamnesis para saber el origen de la peca. Te debe de ver un especialista y si es necesario biopsiarla. Nosotros te podemos ofrecer ese servicio en Policlínicas Nacar.

Solo una muela del juicio

Pregunta del lector: Hola. Me gustaría saber qué tengo que hacer. Solo tengo una muela del juicio ya que otra me la quitaron y las otras dos no llegaron a salirme. ¿Debo conservar la muela que queda o la recomendación sería quitarla también?

Respuesta de la coordinadora: Depende de su posición y el papel que cumple en tu boca será necesario extraer o no, no tiene por qué ser necesario quitarla. Si quieres salir de dudas, coge una cita en Policlínicas Nacar ya que la primera visita es gratuita y te incluye una ortopantomografía y te daremos la solución.

- Envíe su consulta pinchando aquí.