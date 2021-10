¿Qué son los caninos incluidos y cómo se tratan? Policlínicas Nacar responde

Para resolver las dudas de los lectores sobre salud dental y medicina estética, el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es cuenta con los especialistas de Policlínicas Nacar. En esta ocasión, Susana Rosales, coordinadora de estos centros zaragozanos, ha contestado a las preguntas sobre miedo al dentista, caninos incluidos y ortodoncia lingual.

Para una solución más concreta, Rosales recomienda la visita a un especialista.

Miedo al dentista

Pregunta del lector: Buenos días. Hace mucho tiempo que no realizo una visita al dentista porque siento mucho miedo. Desde pequeña, siempre me ha dado pavor, pero tengo molestias y dolor en una de mis muelas y no sé qué hacer. ¿Hay alguna forma de reducir mi ansiedad al dentista y que puedan tratar mi problema?

Respuesta de la coordinadora: Te animamos a que vengas a conocernos y verás que ha cambiado mucho el dentista, ahora es como ir a la peluquería. Puedes venir muy tranquila porque el primer día no se hace nada, es una primera toma de contacto donde te explicamos lo que te vamos a hacer, te enseñamos todo y tú decides si te lo quieres hacer. Si después vienes a la cita, en esta se pone anestesia y, además, tenemos anestesia por sedación si tú quieres, para simular que estás durmiendo una siesta.

Caninos incluidos

Pregunta del lector: Hola, ¿cuál es el tratamiento para los caninos incluidos?

Respuesta de la coordinadora: Respecto a los caninos incluidos puedes hacer dos cosas, dependiendo del diagnóstico que te dé el doctor: o bien pegar un botoncito y tirar de ellos con ortodoncia y sacarlos a su posición, o, si no se puede atrapar por el paladar, extraerlos. Es una técnica muy habitual y el doctor es quien decide según tu caso, el que te aconseja, se te hacen pruebas diagnósticas en 3D para ver su posición exacta y cuál es tu mejor solución.

Ortodoncia lingual

Pregunta del lector: He oído hablar de la ortodoncia lingual, que puede resultar igual de efectiva que la convencional. ¿Es así? ¿En qué casos puede utilizarse? Tengo 22 años y se trata solo de una cuestión estética.

Respuesta de la coordinadora: La ortodoncia lingual se puso de moda hace años, pero no se hace mucho porque se acumulaba mucha suciedad y se hacen heridas en la lengua. Si quieres algo de estética, lo que ahora más se está ofertando es la ortodoncia invisible, que son unas férulas transparentes que las llevas todo el día y los resultados son magníficos y es muy cómodo porque te la retiras para limpiarlas. De cualquier forma, es mejor que te vea el especialista y él te enseñará y explicará el sistema que mejor se te adapta y presupuesto.

