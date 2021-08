Refufamily anima a descubrir la montaña con niños

A la pregunta de si se puede ir a la montaña con niños, la respuesta es que no solo se puede sino que se debe. El senderismo es una actividad idónea para disfrutar en familia y que los más pequeños no solo practiquen ejercicio, sino que disfruten y aprendan a conocer y respetar los valores de la naturaleza, el patrimonio y la cultura tradicional. Para animar a quienes no son practicantes asiduos, la Federación Aragonesa de Montañismo y Montaña Segura han vuelto a lanzar este verano su campaña ‘Refufamily’, que por cuarto año anima a descubrir las montañas aragonesas desde los refugios de la FAM a los que se puede acceder en coche.

NOTICIAS RELACIONADAS Antes de tus vacaciones en la montaña… prepara la excursión

Los refugios de la FAM se ubican en parajes emblemáticos para iniciarse en el montañismo de forma autónoma y ofrecen completos servicios de hostelería y apoyo al senderista. Además, es posible llegar a la misma puerta de alguno de ellos en automóvil, lo que los convierte en puntos ideales para ir con niños, gozando de todo el ambiente montañero con la comodidad y seguridad que se necesita viajando con niños.

Así, se suman en esta propuesta los refugios pirenaicos de Lizara, en Aragüés del Puerto; Casa de Piedra, en Panticosa; Pineta, en Bielsa; y La Renclusa, en Benasque (aunque a este se llega caminando). También el refugio de Rabadá y Navarro, en Camarena de la Sierra, y los refugios de Riglos, Alquézar y Morata de Jalón. Todos ellos participan en Refufamily, ofreciendo a quien lo desee folletos con propuestas de recorridos y recursos especialmente dirigidos a realizar actividades con menores, que además se pueden descargar de la web de la FAM.

Desde el punto de vista de la seguridad y la educación hay varios aspectos que se deben tener presentes caminando con niños. Refufamily propone en cada refugio tres rutas seleccionadas por su atractivo y condiciones, por su duración o por discurrir por caminos marcados, para realizar en familia y disfrutar de uno o más días de vacaciones.

NOTICIAS RELACIONADAS Todo que debes saber para subir al Aneto y al Monte Perdido

Las fichas incluyen el mapa y la descripción del recorrido y se completan con informaciones de la ruta y juegos para introducir a los más jóvenes en el mundo de la montaña, explicando qué es una paul, un dolmen o un GR o recordando el material que se debe llevar en la mochila.

Refufamily se completa con el IV Concurso de Dibujo País de Montañas. Hasta el 30 de septiembre, los chicos y chicas de entre 4 y 12 años pueden presentar un dibujo relacionado con la montaña y sus deportes y ganar premios como libros, camisetas o mochilas. En la web se pueden consultar las bases completas.

Las propuestas de excursión de Refufamily harán disfrutar a cualquiera, pero ante todo se pretende que sean útiles para que crezca aún más la gran familia de los aficionados al senderismo.