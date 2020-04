¿Puedo ir al dentista durante el confinamiento? Centro Dental Torres despeja las dudas sobre urgencias dentales

Los doctores Javier Climent y Daniel Pascual, del Centro Dental Torres, en Zaragoza, han contestado a las dudas sobre urgencias dentales durante el confinamiento que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Encías inflamadas

Pregunta del lector: Tengo las encías muy inflamadas. Querría saber si se trata de una urgencia dental y debo acudir al dentista a pesar del estado de alarma.

Respuesta del doctor Javier Climent: Si no tiene dolor agudo no se considera una urgencia odontológica que justifique acudir a la consulta durante el estado de alarma. Una vez se levante el confinamiento, será conveniente una revisión completa para determinar la causa de dicha inflamación y poder tratarla. Mientras tanto, cepille correctamente al menos dos veces al día, puede utilizar además seda dental.

Higiene oral

Pregunta del lector: Soy sospechoso de infección por Covid-19. ¿Debo cambiar mis hábitos de higiene oral o hay algún cuidado adicional que debo tener en cuenta?

Respuesta del doctor Daniel Pascual: Es importante una buena técnica y cepillarse al menos dos veces al día, sin medidas de higiene oral especiales. Si compartes baño, retira tu cepillo para que no esté al alcance de otros y desinfecta el baño cada vez que lo uses. No olvides desinfectar todo lo que hayas tocado (grifo, interruptor de luz, etc). Si fuera posible, utiliza un baño que no use ningún miembro de la familia.

Golpe en un diente

Pregunta del lector: Me he golpeado en un diente que me molesta bastante, sobre todo para comer. ¿Es seguro en este momento acudir a la consulta del dentista?

Respuesta del doctor Daniel Pascual: Es una urgencia dental, por lo que conviene que te desplaces a la consulta para diagnóstico y tratamiento de la urgencia. En traumatismos, tienen mejor pronóstico los dientes que se atienden pronto. Como centro sanitario, estamos atendiendo urgencias para evitar que acudas al hospital y así frenar la propagación del virus. Además, en nuestra clínica hemos adoptado un protocolo de medidas de seguridad frente al virus, buscando la seguridad de los pacientes y la nuestra propia.

