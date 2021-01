Prótesis removibles y extracción de muelas: Centro Dental Torres contesta

Los doctores Daniel Pascual y Paola Per, del Centro Dental Torres, que cuenta con tres clínicas en Zaragoza, han respondido a las dudas enviadas por los lectores al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre prótesis removibles y extracción de muelas.

Para un diagnóstico más concreto, los expertos recomiendan la visita a un especialista.

Prótesis removibles

Pregunta del lector: Durante este año 2020 me han hecho una dentadura nueva en la parte superior. Es de las llamadas removibles, es decir, de las que se deberían poner o quitar con unos clips de sujeción en las piezas implantadas. Pero después de más de un mes desde que terminaron el proceso de colocación, no he podido quitármela y, por supuesto, tampoco ponérmela de nuevo. No quiero volver a pisar ese lugar donde me hicieron esta desafortunada intervención. ¿Qué debería hacer?, ¿qué me aconsejan?, ¿cómo puedo resolver este caso? Gracias si pueden por atenderme. Saludos

Respuesta del doctor Pascual: Las prótesis removibles están confeccionadas para poder higienizarlas al quitarlas, por lo que es importante que pueda quitarlas. Sería necesario que acudiera al dentista para poder evaluar el estado actual y poder recomendarle la mejor opción.

Extracción de una muela del juicio

Pregunta del lector: Intentaron extraerme una muela del juicio y no pudieron. Me suturaron y me piden que vuelva en una semana. ¿Esto es normal? ¿Ha pasado antes?

Respuesta de la doctora Per: Puede que surgiera alguna complicación, por lo qué decidieron posponer la extracción. Sería conveniente conocer mejor el caso para darle una explicación más concreta.

Dolor de cabeza

Pregunta del lector: Hola, buenos días. Hace un mes que tengo dolor que irradia de una muela a la parte superior izquierda de la cabeza. Después de la extracción de la muela y una posterior visita al dentista, este me comentó que ya no tenía infección en la zona, pero siguen los dolores intensos. ¿Cree que puede seguir siendo un problema dental u otra patología externa e independiente? Tengo reparos en ir al médico por la situación actual.

Respuesta del doctor Pascual: Habría que revisarlo y hacer unas pruebas para poder determinar mejor a qué se deben esos dolores. Por la situación actual no tienes que tener ningún reparo ya que las clínicas son lugares seguros donde estamos acostumbrados a seguir los protocolos adecuados.

