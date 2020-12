Con qué frecuencia hay que visitar al odontólogo, diseño digital de sonrisa y pánico al dentista: Centro Dental Torres contesta

Los doctores Javier Climent y Paola Per, miembros del equipo del Centro Dental Torres, que cuenta con tres clínicas en Zaragoza, han contestado a las dudas sobre con qué frecuencia visitar al odontólogo, diseño digital de sonrisa y pánico al dentista que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, los doctores recomiendan la visita a un especialista.

Con qué frecuencia visitar al dentista

Pregunta del lector: Hace varios años que no visito al dentista ya que no me noto molestias significativas. El otro día, hablando con una amiga, me dijo que era imprescindible hacerlo una vez al año. ¿Cuáles son los riesgos a los que me expongo por no ir?

Respuesta del doctor Javier Climent: Tanto en medicina general como en odontología, el diagnóstico precoz de cualquier patología mejora considerablemente el pronóstico de muchas. Mediante distintas pruebas diagnósticas podremos descubrir problemas que de ser tratados en sus estadíos iniciales podrán tener una mejor evolución. El ejemplo más evidente serán las caries, en las que, para su tratamiento, debemos limpiar todo el tejido 'infectado'. Cuanto antes diagnostiquemos la misma, menos diente se habrá visto afectado. Ocurre lo mismo con la enfermedad periodontal y otras patologías buco-dentales.

Por lo tanto, sí, es necesario acudir a la revisión del dentista al menos una vez al año, y en algunos casos incluso antes.

Diseño digital de sonrisa

Pregunta del lector: Siempre me he sentido muy acomplejada por mi sonrisa (me veo las encías muy grandes y algunos dientes apiñados), hasta el punto de limitarme en las interacciones sociales, sobre todo con los chicos que me gustan. He leído algo sobre el diseño de sonrisa digital, ¿en qué consiste?, ¿podría acabar con mi problema?

Respuesta de la doctora Paola Per: El Diseño Digital de Sonrisa permite al paciente ver el resultado final de su sonrisa antes de comenzar el tratamiento y mejorar la precisión de los resultados finales incluso antes de comenzar. Sin embargo, no es una opción de tratamiento si no una herramienta para alcanzar mayor éxito.

Le aconsejo que acuda al dentista para darle un diagnóstico correcto y su correspondiente tratamiento.

Pánico al dentista

Pregunta del lector: Mi hijo de diez años siente pánico a la hora de ir al dentista. Este miedo es tan fuerte que vomita y llora antes de las consultas, lo que ha hecho que hayamos cancelado alguna visita. ¿La sedación consciente podría ayudarle?

Respuesta de la doctora Paola Per: Por supuesto, el miedo al dentista es una de las principales barreras en adultos y en niños, es un problema que afecta negativamente a la salud bucodental ya que pueden aparecer o agravarse las patologías orales.

La sedación consciente en odontología aparte de ser un método seguro permite conseguir un estado de relajación y tranquilidad para el paciente y mejorar los resultados del tratamiento. Le aconsejo acuda al dentista para informarle de los tipos de sedación conscientes existentes y recomendarle cuál es el mejor en su caso.

