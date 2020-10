A qué edad es más recomendable poner una ortodoncia, bruxismo y protectores bucales: Centro Dental Torres contesta a los lectores

Los doctores Daniel Pascual, Javier Climent y Francisco Torres, miembros del equipo del Centro Dental Torres, que cuenta con tres clínicas en Zaragoza, han contestado, esta semana, a las dudas sobre ortodoncia, protectores bucales y bruxismo que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Edad recomendada para poner una ortodoncia

Pregunta del lector: ¿A qué edad es recomendable poner la ortodoncia a un niño? Me gustaría ponérsela a mi hijo y no sé si hacerlo cuanto antes evitaría que los dientes se apilen o si ponerla demasiado pronto puede ser perjudicial a la larga. Gracias

Respuesta del doctor Daniel Pascual: Los niños tienen dos etapas de crecimiento: entre los 6 y los 8 años recambian los cuatro incisivos y salen las primeras muelas definitivas, y entre los 10 y los 12 años recambian sus muelas de leche.

Dependiendo del problema que tenga y del momento en que se detecte, se puede tratar aprovechando esos picos de creciente. Lo mejor es acudir a la consulta del especialista para valorar su caso.

Protector bucal

Pregunta del lector: Buenos días. Soy futbolista aficionado y juego un partido todas las semanas con mis amigos. La última vez, tuve una caída que casi acaba con uno de mis dientes partido. He leído que es posible hacerse protectores bucales para la práctica deportiva. ¿Para quiénes se recomienda?

Respuesta del doctor Javier Climent: Los protectores bucales se recomiendan en los deportes de contacto y hay distintos tipos dependiendo del contacto que haya en el deporte que se practique y de la forma o posición de los dientes a proteger. Lo mejor es acudir a la clínica para valorar el caso.

Bruxismo

Pregunta del lector: Sufro bruxismo desde hace años y me preocupa que eso pueda estar acabando con mis dientes. ¿Qué puedo hacer para evitar que se deterioren por mi problema? ¿Cómo puedo solucionarlo?

Respuesta del doctor Francisco Torres: El bruxismo se produce de forma inconsciente y hay que valorar la causa que lo produce.

Hay tratamientos para estabilizar el problema y no desgastar más los dientes, pero si no se trata el problema que lo ocasiona no se puede solucionar como tal. Lo ideal es acudir a la consulta para tratar el problema de base y después realizar tratamiento para recuperar la anatomía y función de esos dientes desgastados.

- Envíe su consulta pinchando aquí.