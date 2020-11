Flemón, llagas y sensibilidad a los cítricos: los expertos del Centro Dental Torres responden

Los doctores Daniel Pascual y Francisco Torres, miembros del equipo del Centro Dental Torres, que cuenta con tres clínicas en Zaragoza, han contestado a las dudas sobre dolor por las muelas del juicio, sensibilidad dental a los cítricos y llagas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, los doctores recomiendan la visita a un especialista.

Flemón

Pregunta del lector: Buenas tardes. Tengo una de las muelas del juicio casi fuera, solo le falta una mínima parte y en esa zona se me ha inflamado. Fui al dentista porque no aguantaba el dolor y solo me mandó paracetamol, me dijo que si me seguía molestando, me la quitase. La cuestión es que ya apenas me duele y la inflamación ha bajado, la muela está incluso más fuera, pero sigue habiendo un trozo de encía que la cubre. No sé si debería quitarme la muela o no.

Respuesta del doctor Torres: Si la muela no ha terminado de erupcionar y hay encía cubriéndola, puede ser un reservorio de bacterias y acabar produciendo un flemón. Lo mejor es que acudas al dentista y te hagan una radiografía para valorar.

Sensibilidad dental

Pregunta del lector: ¿Por qué cuando como cítricos me duelen los dientes? ¿Podría tratarse de alguna patología?

Respuesta del doctor Pascual: El diente tiene dos tipos de protecciones hacia ese tipo de sensibilidades. El esmalte y la encía. Si alguna zona no está protegida por alguno de estos dos, puede haber cierto tipo de alimentos que ocasionen molestias. Lo mejor es que acudas al dentista para que te haga un diagnóstico completo y así poder dar una solución a tu problema.

Llagas

Pregunta del lector: Hola. A mi madre le ha salido una llaga porque le rozaba un puente. Lleva 15 días y se le ha hecho grande. También le duele al tragar en ese mismo lado. ¿Qué puede ser lo que se lo esté provocando? Gracias

Respuesta del doctor Torres: Una llaga en un paciente con puente (prótesis de poner y quitar) suele ser traumática, provocada por 'roce'. Estos aparatos hay que rebasarlos (darle una base nueva) porque las encías donde apoyan sufren cambios, a diferente ritmo según cada paciente, y una base nueva persigue adaptarse a las nuevas condiciones. No hacerlo en su momento puede aumentar la movilidad y facilitar nuevas heridas. El dolor al tragar puede ser signo de que se ha añadido una infección. Conviene verla en directo y hacer un seguimiento porque, a veces, la herida se produce al revés, es decir, hay un crecimiento de la encía, incluso maligno, que facilita la movilidad de la prótesis y la herida.

