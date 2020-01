Quiero preparar unas oposiciones: ¿Qué debo hacer?

El pasado mes de diciembre, la DGA anunció la convocatoria de 4.452 plazas de empleo público que tendrán lugar en los próximos dos años, lo que convierten a 2020 en un año clave para prepararse una oposición y optar a conseguir una plaza de empleo en las instituciones públicas.

"Los contratos temporales, la falta de estabilidad y conciliación, los sueldos precarios y la dificultad para encontrar empleo de algunos colectivos (como los menores de 25 o los mayores de 45) son los principales motivos por los que la gente se anima a preparar unas oposiciones", explican desde el Centro de Estudios Reina Victoria, donde llevan 46 años dedicados a la enseñanza de oposiciones en Zaragoza, una larga trayectoria que les avala como centro preparador especializado.

Cómo prepararse

Las plazas de auxiliar administrativo y administrativo acaparan el mayor porcentaje de oferta pública de empleo en toda España, aunque existen propuestas en otros ámbitos como la salud o la educación. A la hora de escoger, el director de este centro de estudios, Javier Sánchez, apunta que el opositor debe tener en cuenta el ámbito territorial, "si es del Estado, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento u otros organismos", y si se reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, "en función de los cuerpos y escalas, la titulación requerida, nacionalidad, edad, si es concurso-oposición o solo oposición, etc".

Para prepararla con éxito, "es necesario, como mínimo, un curso escolar completo entre 9 y 12 meses", explica Sánchez. Ser constante, dedicar una hora diaria como mínimo al estudio y realizar simulacros reales del examen, como test, desarrollos expositivos y ejercicios prácticos son otras de las claves para superar estas pruebas. "Además, no hay que dejarse intimidar por la cantidad de temario, ni por el número de personas inscritas en el examen: el 50% no suelen presentarse al examen y otras no van adecuadamente preparadas", añade.

Sobre acudir a una entidad formativa de apoyo o contar con un preparador, desde este centro apuntan que debe buscarse seriedad, honestidad y rigor en la información que se facilita al opositor, “no cayendo en falsas promesas que le conducirán inexorablemente a la frustración y abandono. El centro de enseñanza debe formar, informar y motivar desde la realidad, -apunta el director-. Igual que cuando queremos adelgazar con éxito vamos a un nutricionista profesional, preparar unas oposiciones con garantías requiere la tutorización y seguimiento de un centro especializado como el nuestro, donde el profesor vigila la trayectoria del opositor constantemente”, concluye Sánchez.