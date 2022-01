El mejor método para blanquear los dientes después de años fumando y otras consultas de los lectores: Policlínicas Nacar responde

Para resolver las dudas de los lectores sobre salud dental y medicina estética, el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es cuenta con los especialistas de Policlínicas Nacar. Susana Rosales, coordinadora de estos centros zaragozanos, ha contestado a las preguntas sobre férulas invisibles, ortodoncias ortognáticas y blanqueamiento dental.

Para una solución más concreta, Policlínicas Nacar recomienda la visita a un especialista.

Férulas invisibles

Pregunta del lector: Tengo 45 años y quiero saber qué opciones de ortodoncia existen y si son efectivas para la gente de mi edad. Me gustaría que no se notara ya que me da un poco de vergüenza.

Respuesta de la coordinadora: Tu caso es perfecto para el sistema de férulas invisibles. Nosotros llevamos muchos años haciendo ortodoncia invisible con éxito garantizado, con atención personalizada y con un profesional que te guía en todo tu tratamiento. Además, tenemos grandes ofertas.

Ortodoncia ortognática

Pregunta del lector: Buenas tardes. Soy chico de 22 años. Tengo la mandíbula inferior más salida que la superior, lo que ha generado algunas burlas en mi entorno. ¿Existe alguna cirugía para alinearlas y mejorar mi aspecto? Un saludo.

Respuesta de la coordiadora: Por supuesto. Hoy en día, la ortodoncia ortognática está muy avanzada. Tenemos a tu disposición una maxilofacial especializada en estos casos. Te haremos un presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestros tres centros.

Blanqueamiento dental

Pregunta de la lectora: ¿Cuál es el mejor tratamiento para blanquear los dientes? He sido fumadora durante 15 años, aunque ya lo he dejado.

Respuesta de la coordinadora: ¡Hola! ¡Enhorabuena por dejar de fumar! Tienes que hacerte un blanqueamiento láser de luz fría, el resultado es muy efectivo. Una sola sesión incluye la limpieza bucal previa para asegurar el éxito del blanqueamiento. Además, si requieres de tratamiento dental integral y te lo realizas en Policlínicas Nacar, te regalaremos el blanqueamiento dental láser.

