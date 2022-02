Policlínicas Nacar responde a las dudas sobre implantes, blanqueamiento dental e injerto óseo

Para resolver las dudas de los lectores sobre salud dental y medicina estética, el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es cuenta con los especialistas de Policlínicas Nacar. Susana Rosales, coordinadora de estos centros zaragozanos, ha contestado a las preguntas recibidas en Heraldo.es sobre injerto óseo, blanqueamiento dental e implantes.

Implante dental

Pregunta del lector: Me falta una pieza dental y me recomiendan un puente fijo ya que no pueden ponerme implantes, pero tengo sensibilidad dental y no están desvitalizadas. ¿Es la opción correcta?

Respuesta de la coordinadora: Hoy en día hay mucha tecnología y casi es imposible no poder poner implantes con los nuevos métodos. Es mucho mejor que no tallar dos piezas. Te propongo que vengas a Nacar y seguro damos la solución ideal para reponerte tu pieza y que no tengas sensibilidad.

Blanqueamiento dental más eficaz

Pregunta del lector: ¿Cuál es el tratamiento de blanqueamiento dental más efectivo?

Respuesta de la coordinadora: El blanqueamiento dental más efectivo es el hecho en clínica con láser. Es mucho más eficaz que el casero, ya que el producto lo usamos a mucha más concentración, pero también depende de los hábitos del paciente y la porosidad de su diente el que le aguante más tiempo el blanqueamiento

Injerto óseo

Pregunta del lector: ¿En qué casos es necesario realizar un injerto óseo?

Respuesta de la coordinadora: Como bien dice la palabra, un injerto óseo hay que ponerlo cuando no hay hueso. Suele darse cuando tienes ausencia de piezas durante mucho tiempo, pierdes hueso y para poder reponer la pieza hay que añadir hueso para colocar el implante. Son tratamientos muy habituales y te devuelven mucho tu estética facial. Se puede poner hueso autóctono o artificial o bovino.

