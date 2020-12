Planes de pensiones sostenibles: así puedes ahorrar contribuyendo a un futuro mejor

En 2015, la ONU y todos sus estados miembros crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un plan para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Así, en estos últimos cinco años, toda la sociedad se ha implicado en potenciar un mundo más sostenible, desde grandes empresas e instituciones a personas que, con pequeños gestos, también tratan de contribuir a un mundo mejor

Esta preocupación ha cobrado especial relevancia este 2020 a consecuencia de la pandemia de Covid-19, que ha acentuado la sensibilidad de la sociedad hacia este tema, poniendo de manifiesto la importancia de generar un impacto positivo en el entorno. Un buen ejemplo de ello es el creciente interés por la inversión socialmente responsable, una modalidad de inversión que no solo considera la rentabilidad, sino también el impacto social o medioambiental. "No se trata de elegir entre rentabilidad o sostenibilidad, ya que obtener una rentabilidad económica no está reñido con la consecución de un objetivo social y medioambiental, como demuestran los resultados de los planes de pensiones sostenibles", explican desde Ibercaja, donde cuentan con esta herramienta de ahorro para todos aquellos usuarios que además de ahorrar para su jubilación quieran contribuir a un futuro más sostenible.

"Estos planes de pensiones siguen criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo) en la selección de sus inversiones, complementando así el análisis financiero tradicional, -señalan-. Esto implica un análisis más completo de las compañías en las que se invierte, ya que no solo se tienen en cuenta criterios financieros, sino que también se busca que sean empresas comprometidas con la sostenibilidad, con un gobierno corporativo sólido, una política de recursos humanos capaz de atraer y retener talento, que contribuya al desarrollo local de los lugares en los que opera, así como que gestionen adecuadamente sus riesgos medioambientales".

Por qué ser sostenible también es rentable

"La inversión sostenible arroja atractivos resultados sólidos en el tiempo, y tiene su lógica, ya que una empresa con buena calificación ASG, será percibida de una manera positiva por los clientes, que demandarán más sus productos o servicios, y esto hará que tenga mayores beneficios y sea más rentable", apuntan desde Ibercaja en relación a la seguridad, rentabilidad y buenos resultados de este tipo de planes de pensiones.

Como ocurre con todos los planes de este tipo, a la hora de apostar por uno de ellos es importante recurrir al asesoramiento profesional y tener en cuenta que no solo debe responder a la inquietud de cuidar el entorno, sino que también debe ser el adecuado al perfil inversor. "Confiar en una entidad comprometida con la inversión sostenible, con una amplia experiencia en la materia y que disponga de una gama completa de planes sostenibles que nos permita elegir el que mejor se ajuste a nuestras necesidades en cada momento de la vida es una apuesta ganadora", concluyen.