Cómo traspasar un plan de pensiones

A la hora de contratar un producto financiero, es importante que el titular lo haga confiado y acorde a todas las condiciones que se le ofrecen. No obstante, es probable que pasado cierto tiempo uno pueda encontrar opciones mejores en otra entidad o en otro tipo de producto. En el caso de los planes de pensiones, y aunque estos no se pueden recuperar hasta llegada la jubilación o por otras causas de fuerza mayor (incapacidad, dependencia, fallecimiento, enfermedad grave, paro de largo duración o aportaciones con una antigüedad superior a 10 años), existe otra herramienta que permite mover el dinero: el traspaso.

"Como su propio nombre indica, cuando traspasamos un plan de pensiones, lo que hacemos es mover los derechos consolidados del mismo a otro plan. Traspasamos el dinero que se ha ido aportando, y traspasando al plan y la rentabilidad generada hasta el momento del traspaso, es decir, el valor del plan en ese momento", explican desde Ibercaja. "Generalmente el traspaso de los planes se produce porque se desea cambiar de política de inversión (o diversificar el ahorro en varios planes), de entidad gestora, o de ambas. Además, este traspaso no tiene por qué darse exclusivamente entre planes de pensiones, ya que las gestoras contemplan la posibilidad de moverlos a otros instrumentos de ahorro-previsión, como pueden ser los PPA (planes de previsión asegurados)", añaden.

Este tipo de traspaso se puede realizar en el momento que el titular decida, excepto en los Planes del Sistema de Empleo que tienen algunas particularidades que conviene comentar con el asesor bancario.

Cómo se realiza el traspaso

Una vez tomada la decisión, el proceso de traspaso es muy sencillo, ya que el titular solo debe comunicar su intención de cambio a la entidad gestora a la que quiere traspasar el plan, indicando el plan que desea traspasar y el plan de destino, que puede ser similar al que se tenía en la otra entidad o de otras características según sus necesidades o inquietudes. Con todos estos datos, se realizará la solicitud formalmente.

Tras este paso, esta entidad será la que se encargue de toda la gestión y se pondrá en contacto con la anterior gestora para realizar los trámites necesarios. La anterior entidad tiene un plazo de cinco días hábiles para realizar el traspaso (o de 20 días en caso de que sea un plan de empleo).

Ventajas de hacer un traspaso

Además, con esta operación no se pierde ninguno de los beneficios con los que ya se contaba en el plan anterior: "El traspaso de un plan de pensiones no está sujeto a retenciones, no se aplican comisiones ni gastos, ni se pierden los derechos ni las ventajas fiscales que daba el anterior ni tampoco la antigüedad de las aportaciones", explican.