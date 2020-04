Una empresa que busca que el COVID-19 afecte a los suyos lo menos posible

"Si empezamos todos a no pagar, a España la hundimos más de lo que se va a hundir". Así de categórico se muestra Jaime Gracia Soler, administrador de Persianas Tauste. Este empresario originario del zaragozano barrio de Casetas cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de la protección solar y la decoración con varios proyectos empresariales a sus espaldas y formación como cristalero y fabricante de persianas. Este bagaje le hizo tomar la decisión de crear en 2016 esta empresa familiar que en la actualidad cuenta con 40 empleados. Tauste no fue un lugar casual para que el negocio echara raíces, ya que en esta localidad de las Cinco Villas nació la mujer de este emprendedor aragonés.

Desde su creación hace cuatro años, se ha convertido en un referente en la comercialización de persianas, pérgolas, mosquiteras, toldos para terrazas, alicantinas y demás soluciones de cerramientos. Todo ello gracias a valores que han aplicado desde sus inicios como la disciplina, la constancia y el esfuerzo diario, que han hecho que este negocio se haya podido convertir en distribuidor oficial de los productos de empresas como Giménez Ganga, Somfy o Cherubini, entre otras.

Basan su éxito en la atención personalizada. Persianas Tauste

La atención personalizada es una de las señas de identidad de esta empresa que busca la mejor solución para cada uno de sus clientes. La satisfacción con el resultado final es el objetivo de todo el equipo capitaneado por Jaime Gracia. Para ello, cuentan con los mejores materiales que trabajan con todo el cariño y la atención para que el resultado sea perfecto. Porque la atención de Persianas Tauste no se queda en la fabricación de todo tipo de cerramientos en sus naves de la localidad zaragozana. También facilitan asistencia en la instalación e, incluso, formación a aquellos profesionales que así lo requieran.

Distribuyen todo tipo de cerramientos por Aragón, La Rioja, Navarra y Castilla y León

Esto no sería posible sin la profesionalidad de todo el equipo que compone la empreas Persianas Tauste. No solo de su plantilla sino también de sus proveedores y, por ello, han decidido que la estrategia de la empresa durante esta crisis se va a fundamentar en que afecte lo menos posible a este capital humano. Su objetivo es, "en la medida de lo posible", no aplicar ni ERTES ni despidos y pagar a todos como venían haciendo hasta ahora. "Para poder tener colchón económico y atender todos los gastos, estoy solicitando créditos a las entidades bancarias con las que trabajo habitualmente", reconoce Gracia.

Futuro incierto

Desde Persianas Tauste son conscientes de que la crisis propiciada por el COVID-19 va a afectar a la sociedad en general. "Vivimos la situación con mucha tristeza por las pérdidas humanas y, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos transmitir el mayor ánimo posible", señala el máximo responsable de la entidad, ubicada en el polígono Las Rozas de la localidad que da nombre a la empresa, Tauste.

Sus instalaciones están en el polígono Las Rozas. Persianas Tauste

Esta situación les ha pillado en pleno proceso de ampliación de sus instalaciones, con una nueva nave de 2.000 m2 en la que han empezado a trabajar hace pocos días, y que complementa las otras dos con las que ya contaban desde hace años. El resultado son 5.300 metros cuadrados de suelo industrial en los que su equipo puede poner en práctica toda la pericia en el trabajo de los materiales adquirida después de años de experiencia en el sector y culminar los encargos para distribuirlos entre carpinteros, ferreteros, cerrajeros y profesionales del sector de la decoración, que han confiado en en su buen hacer en localidades repartidas por La Rioja, Navarra y Castilla y León, además de Aragón.

Acaban de inaugurar una nueva nave con 2.000 metros cuadrados en el polígono ‘Las Rozas’

A pesar de que a fecha 15 de marzo su facturación estaba creciendo a un ritmo superior al 30%, aseguran que desconocen lo que le va a deparar a su negocio el periodo posterior a la pandemia del coronavirus, "pero lo que está claro es que nosotros no bajaremos la guardia en ningún momento", culmina Gracia. Más de tres década de trabajo profesional en la fabricación e instalación de toda clase de cerramientos para viviendas avalan esta intención de cara al futuro.

