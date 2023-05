Patricia Ramírez: "Hay que empatizar con una misma. La exigencia nos la ponemos más nosotras, que el entorno"

¿Qué expectativas tiene de su participación en ‘Mujeres’?No sé lo que va a salir de ese foro, somos mujeres con trayectorias distintas, lo que nos va a permitir aprender las unas de las otras y compartir experiencias. Nuestras vidas pueden llegar a inspirar a nivel profesional y personal. Muchas veces tendemos a copiar modelos de éxito, de modo que contar cómo ha logrado cada una llegar adonde está es interesante.



¿Cree que el éxito es inspirador?

A veces es mas fácil aprender de los fracasos, de los que también hay que hablar. Cuando tropezamos, ponemos en marcha esa resiliencia para volver a empezar. Cuando das tu mejor imagen, más que inspirar puedes frustrar, porque no todas tenemos el mismo carácter ni las mismas circunstancias ni los mismos recursos.



Como psicóloga, ¿le parece que hay empatía con las mujeres?

La primera persona que tiene que empatizar es una con una misma. El nivel de exigencia nos lo ponemos más nosotras que el entorno, porque queremos que nuestros roles sean perfectos, el de profesional, madre, amiga, compañera... y desde el entorno te dicen «ya lo haré yo», pero queremos ser ‘superwoman’ y llegar a todo. Si delegas parece que no eres suficientemente capaz. Tenemos que desplegar esa sororidad femenina para ayudarnos, no solo en ‘petit comité’ sino a nivel general. Vamos a dejar de criticar en redes sociales, sacar defectos de nuestros cuerpos, hacer juicios de valor a las personas famosas por cada cosa que hagan… la crítica sigue estando más sobre la mujer que sobre el hombre. Dejemos a las mujeres en paz.



Sí, hay mucha presión.

Creo que yo era más libre hace veinte años, cuando tuve a mis hijos, que las madres de ahora. Hay mucha presión con todo: con tener tus hijos de manera maravillosa, con reducirte la jornada, con dedicarte a tu trabajo... todas las decisiones tienen encima una espada de Damocles. En vez de avanzar hacia la igualdad y el respeto hacia la mujer, hacemos lo contrario, poniendo en el centro la norma de lo que es lo correcto.



¿Cuándo y cómo decidió que quería dedicarse a la psicología?

Tuve una profesora en el colegio que fue mi Pigmalión. Decidí ser como ella para tener la capacidad de dejar una huella tan bonita en las personas. Monté una consulta en casa mientras hacía el doctorado y fui a buscar a los pacientes a las consultas de especialistas, con informes de cómo podría ayudar a cada uno de esos pacientes.



Estos días también presenta una obra de teatro en Zaragoza, en el World Trade Center ¿es una nueva faceta suya?

Dentro de mi faceta de divulgación hago obras de teatro, con el actor Rafa Blanca, y abordamos la psicología desde el humor, para hacer llegar a la gente herramientas que le sirvan mientras se ríen y lo pasan bien.



¿Recuerda tener alguna dificultad en su carrera por ser mujer?

Me quedé sola con mi hija de meses por circunstancias, lo que me llevó a tener que trabajar muchas horas. Pero no siento que haya dejado de lado a mis hijos por mi trabajo ni a mi trabajo por mis hijos. Creo que lo he compaginado bien y estoy satisfecha, aunque me he perdido cosas, como acompañarlos a las extraescolares, ayudarles con los deberes o ir a recogerlos al colegio, pero he ganado otras.



Sus consejos llegan a todos los públicos, ¿considera que lo van a tener más fácil las nuevas generaciones de mujeres?

Entiendo que sí, porque cada vez se visibiliza mucho más a la mujer y su sitio en la sociedad. Ahora estamos en transición, luchando por el lugar que la mujer debe tener fuera, pero sin soltar el que tiene dentro, en el ámbito doméstico.