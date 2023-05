Sonia Fornieles: "Hay que establecer cuotas, visibilizar y contar al mundo que las mujeres estamos aquí"

¿Por qué cree que es importante crear estos espacios en los que se reúne y se aborda el talento femenino?Cada vez se nos tiene que dar más voz, se presupone que la mujer tiene talento y tiene éxito, pero si no se habla de este no ocurre. Los grandes directivos y los puestos de responsabilidad ocupados por hombres siempre han tenido muchísima visibilidad, y con nosotras no ha ocurrido lo mismo, por una cuestión histórica, de menor exposición y menor valoración. Hay que establecer cuotas, visibilizar y contarle al mundo que las mujeres estamos aquí.

En el ámbito periodístico, ¿ocurre lo mismo?Personalmente no me ha ocurrido, no me he sentido minusvalorada o no he podido acceder a un puesto por mi condición femenina, pero es algo que existe y conozco compañeras a las que sí les ha pasado. Sobre todo hay una brecha salarial general y también a nivel de puestos directivos en los grupos editoriales. Es verdad que ahora tenemos más directoras, en ‘20Minutos’, con Encarna Samitier, en ‘El País’, con Pepa Bueno… Esto antes no era lo habitual y espero que cada día haya más.



Está al frente del portal Mujer.es, que hace poco ha cumplido un año y que comparte objetivo con este encuentro: ser un espacio que da voz a todas estas mujeres talentosas. ¿Qué balance hace de este tiempo?Buenísimo, cuando creas un proyecto desde cero como era este, solo se puede mejorar. Ha ido creciendo, con datos muy buenos, y está compitiendo con revistas que llevaban mucho más tiempo que nosotros en el mercado. Nos falta profundidad de contenido, pero estoy muy orgullosa de todo el trabajo que se está haciendo y de haberle dado al grupo HENNEO y a ‘20Minutos’ un lugar relacionado con el liderazgo femenino, con la moda y la belleza y con el bienestar físico y mental desde esta perspectiva.