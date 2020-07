Rocódromo, realidad virtual y hasta una tirolina en un campamento sin salir de la capital aragonesa

El campamento 7Fun Zaragoza quiere lograr este verano aumentar la autonomía e independencia de los pequeños que se apunten a la aventura. También pretende fomentar la amistad entre niños y niñas de distintos lugares, potenciar sus habilidades de comunicación y estimularlos para superar cualquier reto que se les plantee. Además, el campamento urbano promueve el respeto y el cuidado de la naturaleza de manera real. Para lograr estos objetivos, y sin olvidar el más importante, la diversión de los niños, cada grupo posee un programa de actividades diseñado en función de la edad, con juegos, monitores y metodología independiente.

Desde escalada divertida, ‘Funnyclimb’, hasta una piscina de olas artificial para aprender a surfear sin abandonar la ribera del Ebro, pasando por un parque multiaventura a 10 metros del suelo y un lago lleno de barcas que, por cierto, se puede cruzar no solo remando, si no también por el cielo gracias a una tirolina de 100 metros de recorrido. Pero eso no es todo, un rocódromo exterior convertirá a los pequeños valientes en auténticos escaladores y la realidad virtual les permitirá soñar y viajar en este verano tan diferente.

Distinto debido a la crisis sanitaria mundial derivada del coronavirus, pero que no quiere decir que no sea especial. Gracias al campamento, los niños disfrutarán de las vacaciones, harán nuevos amigos y desarrollarán habilidades y valores al mismo tiempo que juegan. Todo esto de una manera segura, ya que el objetivo de 7Fun es proteger la salud de los niños y eliminar el riesgo de contagio entre los participantes sin renunciar a que los pequeños disfruten de una experiencia inolvidable. Para ello, toman la temperatura de los niños cada día antes de iniciar la actividad, tienen como prioridad el lavado de manos de manera periódica, existe un máximo de 10 personas por grupo y todas las zonas de uso común se limpian y desinfectan.

Mucho más que un campamento

7Fun Zaragoza en Puerto Venecia cuenta con más de 5.000 metros cuadrados de instalaciones para la diversión y aventura de los más pequeños, lo que le convierte en la mejor opción para realizar un campamento urbano este verano en la capital aragonesa.

Desde las 9:00 de la mañana que los niños entran al campamento hasta las 14:00 que salen, disfrutan de un día completo, en el que, incluso, descansan para retomar fuerzas. Y qué mejor sitio para hacerlo que en las instalaciones de la chocolatería VALOR con un zumo y un buen bocadillo. Además, cabe destacar que, por petición de los padres, la entrada al campamento se puede adelantar a las 8:30 y también la salida, pudiendo alargarse hasta las 16:00 de la tarde.

7Fun es un concepto de ocio creado y construido sobre los ideales de la vida sana, del deporte y la educación. Un espacio único donde se pone especial énfasis en el público joven y las familias, donde conviven la actividad física, los retos y la diversión. 7Fun cuenta con instalaciones en Alcalá de Henares, Barcelona, Lisboa, Cornellá y Zaragoza, por donde pasan más de 500.000 personas al año, sin duda una buena señal del éxito de la propuesta.