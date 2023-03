Lo más singular de un espacio pensado para todos los públicos

Habrá quien quede fascinado por todos los vehículos expuestos, quien sueñe con viajar al espacio tras visitar la colección sobre Marte, quien se haga una foto en cada rincón, quien prefiera probar todas las propuestas que se ofrecen y quien, además de las exposiciones, quede cautivado por la magnífica estructura del puente de Zada Hadid.

Mobility City es un espacio pensado para que todos los públicos, a través de sus diferentes espacios, puedan conocer y aprender acerca de la movilidad sostenible del futuro. Para ello, cuenta con un amplio espacio expositivo que acoge muestras temporales y una zona de entretenimiento y experiencias cargado de actividades interactivas.

En ambos espacios, el visitante encontrará propuestas y objetos de lo más curiosos. Un ejemplo de ello es el Porsche de Lego, procedente del museo que esta conocida marca de coches tiene en la ciudad alemana de Stuttgart. Se trata de una reproducción a tamaño real del mítico 911 Turbo 3.0, el primer modelo en estrenar la más famosa denominación de la marca germana.

El Bugatti Veyron 16.4 es capaz de alcanzar los 406 km/h, uno de los más veloces del planeta

Dentro de la colección de vehículos ‘Los superclase que cambiaron la especie’, también llama la atención el Ford Fordzilla P1, de 1.064 CV y capaz de alcanzar los 435 kilómetros por hora. Eso sí, solo en la pantalla, ya que se trata de un diseño creado para videojuegos y competiciones virtuales de eSports. En el mundo real, el modelo más rápido de la exposición es el Bugatti Veyron 16.4, capaz de alcanzar los 406 km/h. Se trata de una de las 300 unidades fabricadas de este superdeportivo, uno de los más veloces del planeta.

En el lado opuesto de la balanza, se encuentra el Ford Quadricycle, de 4CV y cuya velocidad máxima apenas sobrepasa los 30 km/h. Se trata de una de las 12 réplicas del primer coche construido por Henry Ford y data del año 1896. Más antiguo todavía, concretamente de una década anterior, es el Mercedes-Benz Patent Motorwagen, que tan solo alcanzaba los 16 kilómetros por hora.

A la carrera

Aunque no es posible probar ninguno de estos modelos en carretera, Mobility City si que acoge un simulador para no dejar con las ganas a los amantes de la conducción. Aunque en este caso, el objetivo no es ser el más rápido, sino ser capaz de conducir de la forma más sostenible. Los visitantes no tendrán que pisar el acelerador con todas sus fuerzas, sino atender a otras cuestiones como el uso del combustible o el cambio de marchas. Además de este simulador, también hay otro de realidad virtual que, a través de diferentes vehículos que todavía están por inventar, como coches capaces de emprender el vuelo, trasladarán a los espectadores a la verdadera movilidad y ciudad del futuro.

En un simulador de conducción, el objetivo no es ser el más rápido, sino el más sostenible

En Marte

La exposición acerca de Marte despertará, sin duda, el interés y la curiosidad por el planeta rojo, todo un desconocido a pesar de la relativa cercanía a La Tierra. También se podrá conocer Curiosity, el vehículo de exploración más grande y avanzado llevado a Marte que formó parte de la expedición que se desarrolló entre 2011 y 2012 y que todavía sigue en activo. Una oportunidad única para conocerlo antes de que inicie su nueva aventura espacial.

Más objetos

Mobility City ofrece a las empresas que operan en el ecosistema de la movilidad un espacio para mostrar su visión sobre el futuro y exhibir sus apuestas más innovadoras y vanguardistas. Es por ello que en las instalaciones del Pabellón Puente se pueden encontrar otras propuestas de los más singulares.

Un vehículo-cápsula sostenible y conectado por dos ruedas verticales; un aerotaxi pensado para los desplazamientos interurbanos; un elegante SUV de Hyundai que solo emite vapor de agua y purifica el aire al 99,9%; la cápsula Generation 1Hyperloop, prototipo para el transporte de pasajeros; o Microbloon 2.0, una cápsula presurizada portada por un globo de helio son solo algunas de dichas curiosidades. Quienes se acerquen a conocer este nuevo espacio que aspira a ser todo un referente de la movilidad, descubrirán el resto.