Mioma, antecedentes de cáncer de mama y dudas sobre embarazo y coronavirus: Quirónsalud responde

Los doctores Fernando Colmenarejo, Patricia Rubio y María Lapresta, miembros del equipo de Ginecología y Obstetricia del hospital Quirónsalud Zaragoza, han contestado esta semana, en el espacio #entrenosotras del consultorio médico patrocinado de Heraldo.es, a las dudas de las lectoras sobre mioma, antecedentes familiares de cáncer de mama y problemas en el embarazo por el coronavirus.

Para un diagnóstico más concreto, los especialistas recomiendan la visita a un experto.

Mioma

Pregunta de la lectora: Hola. En abril de 2019 me operaron (incisión vertical) porque tenía un mioma de 20 cm que me provocó una anemia muy grave y otros síntomas Me lo detectaron en noviembre de 2018. Unos 10 días después de tener la regla tengo pequeños sangrados. La última vez que fui al médico me dijo que podía ser normal por la operación, pero si no desaparecía lo tendríamos que mirar, ya que podría ser que tuviera una fisura. Han pasado 10 meses y aún me sucede. Además, tengo dolor pélvico y de piernas. ¿Es normal o debería acudir al médico? Muchas gracias, saludos

Respuesta del doctor Fernando Colmenarejo: Efectivamente. Tras una operación de miomectomía pueden sucederse unos ciclos con ciertas irregularidades, pero su persistencia precisa de una nueva consulta y exploración por parte del especialista. En la mayoría de las ocasiones no encontramos ninguna causa orgánica del trastorno. Hay que observar que tras realizar una miomectomía por un mioma de gran tamaño desaconsejamos una gestación en los siguientes meses y pautamos anticonceptivos que pueden dar ese manchado que refieres. Si no es así, indudablemente debes de acudir a tu ginecólogo.

Antecedentes de cáncer de mama

Pregunta de la lectora: En mi familia hay antecedentes de cáncer de mama. Mi abuela lo tuvo y estoy preocupada por que pueda ocurrirle a mi madre. ¿Hay alguna manera de saber si ella o yo vamos a desarrollarlo?

Respuesta de la doctora Patricia Rubio: El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres, de forma que 8-10 mujeres de cada 100 desarrollaran uno a lo largo de su vida. El 90% de los tumores de mama aparecen por azar, es decir, por mutaciones genéticas nuevas e independientemente de que se pueda tener algún caso cercano. Por lo tanto, la mayoría de casos no son predecibles. Solo el 10% de los cánceres de mama tienen un componente hereditario o familiar debido a una mutación concreta en el DNA que se transmite a las siguientes generaciones, las cuales se pueden localizar en un estudio genético, identificando a pacientes sanas que tienen riesgo incrementado de padecerlo. Estas familias suelen presentar una historia muy abigarrada de varios tumores en gente muy joven y suelen estar incluidas en programas de consejo genético.

Embarazo y coronavirus

Pregunta de la lectora: Estoy embarazada. ¿Debo tener precauciones especiales para evitar contagiarme de coronavirus? ¿Podría provocar daño en el feto?

Respuesta de la doctora María Lapresta: La infección por Coronavirus no es especialmente agresiva en el embarazo. Lo más probable es que en caso de infección, el curso sea leve e incluso transcurra son ninguna clínica. En el momento actual no hay evidencia de que en caso de infección, el virus Covid-19 sea teratogénico ni incremente el riesgo de pérdida gestacional.

Es importante estar tranquila y seguir las directrices pautadas en cada momento por las autoridades sanitarias y el equipo obstétrico que le atiende. Dentro de las medidas generales recomendadas se encuentran:

- Lavado frecuente de manos.

- Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado.

- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca ya que las manos facilitan la trasmisión.

- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlo tras su uso.

- Evitar aglomeraciones y transporte público.

- Comprometerse con medidas de distanciamiento y aislamiento social para reducir el riesgo de infección.

Puede ser necesario reducir el número de visitas en el embarazo, especialmente en gestaciones de bajo riesgo. Será su equipo obstétrico quien señale qué exploraciones son necesarias y en qué casos las consultas pueden hacerse por teleconferencia/videoconferencia (sobre todo aquellas en las que solo han de revisarse resultados de pruebas complementarias).

En la página web de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Aragón (www. agoaragon.com) dispone de información actualizada sobre el manejo de la infección en el embarazo y el puerperio.

