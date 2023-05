"Mi abuelo era zaragozano de pura cepa y llevaba al Ebro en su corazón"

Nunca había pintado nada a gran escala, por lo que cuando le invitaron a participar en este proyecto, se mostró nerviosa y emocionada a la par.

Escogió el tema del Ebro por motivos sentimentales. "Mi abuelo era zaragozano de pura cepa y le encantaba el Ebro, era parte de él, de su corazón", afirma. Investigó sobre las especies autóctonas que dan vida al río y eligió tres de las más icónicas: los siluros, los patos y las formaciones vegetales que flotan en el agua.

Además del dibujo, ha querido hacer un guiño a una jota aragonesa que le enseñó su abuelo. "Entre las olas del río he añadido la frase de una jota que dice ‘El Ebro guarda silencio’. Mi abuelo me la cantaba y, en su honor, he querido plasmarla en esta obra", concluye Ainara.

Ainara Xiao Pérez

Ainara Xiao Pérez, autora del banco dedicado al Ebro. Ainara

Zaragozana de nacimiento, Ainara (@thexiart) sintió desde pequeña la llamada del arte como una forma de expresar sus ideas y sentimientos. Estudió Bachillerato Artístico y, actualmente, se encuentra cursando el Grado Superior de Ilustración. Ha colaborado en diversos proyectos, como los dibujos de una libreta para una asociación de gatos o los grafitis de las cajas de electricidad de Valdespartera. A través de sus obras quiere, según dice, hacer sonreír a la gente.