Medio grado de más, varias vidas menos

Una recuperación verde

Desde el Parlamento Europeo se impulsó a mediados de abril la Alianza para una Recuperación Verde (Green Recovery), desde la que se pretende impulsar una salida a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria poniendo el foco en la lucha contra el cambio climático. Así, este proceso debería supone una oportunidad para desarrollar una estrategia de reconstrucción sostenible y así se refleja en el manifiesto: «El covid-19 no hará desaparecer el cambio climático y la degradación de la naturaleza. Y no ganaremos la lucha contra el covid-19 sin una respuesta económica sólida. No son dos batallas opuestas, sino dos batallas que deben librarse y ganarse al mismo tiempo. Hacerlo nos permitirá ser más fuertes juntos». Este manifiesto lo firman 79 eurodiputados de 17 países, 7 oenegés, 28 asociaciones empresariales y sindicales y 37 representantes de grandes compañías.

La alianza propone inversiones masivas, la transición hacía la descarbonización, la protección de la biodiversidad y la transformación del sector agroalimentario para la generación de empleo.