La Antártida pierde al año seis veces más masa de hielo que hace 40 años

La Antártida experimentó un aumento de seis veces en la pérdida anual de masa de hielo entre 1979 y 2017, según un estudio publicado este lunes en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. Los glaciólogos de la Universidad de California, Irvine (UCI), en Estados Unidos, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA y la Universidad Utrecht de los Países Bajos también encontraron que la fusión acelerada hizo que los niveles globales del mar aumentaran más de 1,27 centímetros durante ese tiempo.