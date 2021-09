Los que estudian un máster encuentran trabajo antes y cobran salarios más altos

Es una tendencia que sigue al alza: cada vez son más los recién graduados que deciden completar sus estudios con la realización de un máster. Así lo confirman los datos más recientes, relativos al curso 2019-2020, registrados por El Ministerio de Universidades, donde se confirma que había 234.214 alumnos cursando este tipo de titulación, un 14,3 % del total. Un año antes eran 217.840 y en el curso 2017-2018 fueron 209.754.

Pero, ¿por qué?, el último 'Barómetro de empleabilidad y empleo universitarios', que se publicó en 2018, arrojó resultados muy interesantes.Tras realizar una encuesta entre 6.738 titulados de máster, que finalizaron sus estudios en el curso 2013-2014, destacaba que el 82,74% de ellos estaba trabajando en la actualidad y solo el 6,73% no había trabajado desde que terminó el máster. Entre los que consiguieron un nuevo empleo, más del 50% lo obtuvo en los seis meses posteriores a su finalización, y el 26,75% tan solo tres meses después. Además, el 49,5% afirmó que nunca ha estado en situación de desempleo desde que hizo el máster.

No cabe duda: estudiar un máster abre más puertas de cara al mercado laboral, lo que supone una gran ventaja. Pero no la única. Así, "es interesante que estos programas combinen la empleabilidad a corto plazo con la progresión de cada perfil a medio plazo", según señala Manuel Badal, director académico de CESTE Escuela Internacional de Negocios, quien advierte que no hay que olvidar que ahora las empresas también tienen tienen que ser atractivas para el talento y, por tanto, los jóvenes graduados deben tratar de ser los mejores profesionales posibles.

Por ello, los másteres oficiales de CESTE no se definen solo como una opción para aproximarse al mundo de la empresa, sino que la calidad y especialización de los contenidos, así como la metodología de estos programas contribuyen a forjar una trayectoria a futuro. "Nuestra adhesión al modelo univesitario anglosajón implica descartar la mera acumulación de conocimientos y apostar por su consolidación a través de la practica, la investigación y el desarrollo de un modelo de pensamiento propio", explica Manuel Badal. Este método de aprendizaje se complementa con la constante actualización de conocimientos, el nivel del profesorado, el desarrollo de habilidades y el acompañamiento personal y profesional que se le brinda durante todo el programa al alumnado y que culmina con periodos de prácticas o, incluso, contratos de trabajo, tal y como apunta el director académico de CESTE.

Cada vez son más los estudiantes que deciden cursar un máster en CESTE, muchos de ellos procedentes del mercado internacional, lo que genera una experiencia intercultural muy enriquecedora. Todos se ven atraídos por áreas como la gestión, la tecnología y el márquetin: desde el Máster of Business Administration (MBA), que cuenta con varios itinerarios que permiten a los estudiantes profundizar en las áreas más intensivas en contratación (como la logística, la ciencia de datos, el asesoramiento financiero...) hasta el Máster en Dirección Financiera (MDF), pasando por el Máster en Redes y Ciberseguridad, y el Master in Data Science and Artificial Intelligence, vigentes programas de la escuela de negocios, entre otros de fomación superior.

Entre los estudiantes que acuden a CESTE para desarrollar su carrera profesional, también se encuentran profesionales en activo que buscan reciclarse y especializarse en aspectos concretos de la empresa, como el 'management' digital, coronar su dilatada experiencia con un título o buscar ese acompañamiento profesional que estructure una larga trayectoria, según indica Badal. Para este tipo de perfiles CESTE cuenta con un Executive MBA y con un programa de alto desarrollo directivo.

Y solo un dato más para inclinar la balanza formativa a favor de los másteres: los empleados que han recibido esta formación disfrutan de salarios más elevados y pueden llegar a ganar hasta un 54,4% más sobre quienes tienen una preparación inferior, tal y como se refleja en el Informe Infoempleo Adecco 2019, sobre la Oferta y Demanda de Empleo en España.

