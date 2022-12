Los doctores de Paracelso Sagasta responden a las dudas acerca de osteonecrosis, falta de cartílago y espondilolistesis

El equipo de Traumatología de Paracelso Sagasta, del que forman parte los doctores Juan José Sevilla Tirado, Eva Mª Miñana Barrios y Néstor Gran Ubeira, forma parte del Consultorio Médico de Heraldo.es, un espacio al que los lectores pueden hacer llegar sus dudas acerca de diferentes especialidades médicas. En esta ocasión, los médicos han resuelto las cuestiones en relación a dolencias como las osteonecrosis avascular, falta de cartílago, espondilolistesis y Neuroma de Morton.

Osteonecrosis avascular

Pregunta del lector: Hola tengo una osteonecrosis avascular de escafoides en el pie derecho. Mi tratamiento es magnetoterapia, pero sigo teniendo dolor. ¿Hay otro tratamiento que pueda hacer?

Respuesta de los doctores: Buenas tardes, la osteonecrosis avascular de escafoides tarsiano es una enfermedad de origen incierto y con una serie de factores de riesgo. En su pregunta no hace referencia a la edad que tiene, factor muy importante dado que la evolución de la enfermedad depende en parte de si la osteonecrosis se da en la infancia (Síndrome de Köhler) o por otro lado se produce en la edad adulta (Sindrome de Müller-Weiss). Otros factores a tener en cuenta son la existencia de factores de riesgo como fracturas de escafoides, obesidad, pie plano... En general, el tratamiento inicial es conservador. Además de la magnetoterapia, las ondas de choque pueden tener efectos analgésicos y antiinflamatorios permitiendo una mejora de los síntomas. Todo tratamiento debe ir asociado a la realización de plantillas personalizadas que soporten la región interna del pie. En casos avanzados, se ha de plantear tratamiento quirúrgico con fusión de las articulaciones implicadas. Es por ello que se debe hacer un estudio personalizado de todos estos factores para plantear el tratamiento más adecuado.

Falta de cartílago e infección de hueso

Pregunta del lector: Hola, tengo 79 años, tuve un accidente en el tobillo y según el traumatólogo ya no tengo cartílago y tengo una infección en el hueso del talón. ¿Qué posibilidad hay de una mosaicoplastia?

Respuesta de los doctores: Buenas tardes, en primer lugar, convendría saber el grado y tamaño de afectación del cartílago para valorar los diferentes tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos. En caso de presentar un gran defecto de cartílago, el tratamiento con mosaicoplastia (toma de cilindros de cartílago de zonas sanas que no soportan peso que se trasplantan a zonas lesionadas) no está indicado. Además, existen otros factores a tener en cuenta, como por ejemplo la edad. El estado de la circulación y vascularización que garantizan la curación, tanto de la zona donante como de la zona a reparar, dependen de la edad. Es importante valorar de igual modo la infección a la que se refiere. En caso de infección activa, ningún tratamiento quirúrgico con colocación de implantes tanto biológicos (mosaicoplastia) como metálicos está indicado, y sería de prioridad la erradicación de esa infección.

Espondilolistesis

Pregunta del lector: Tengo diagnosticado una espondilolistesis de la L5/ S1. Llevo muchos años padeciendo dolor en las lumbares, pero últimamente estoy fatal y cuando ando tengo que ir sentándome cada rato porque el dolor es muy intenso, como si me clavaran puñales en las lumbares. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta de los doctores: En primer lugar habría que realizar alguna prueba de imagen para valorar el grado de espondilolistesis, y de este modo ver si puede solucionarse con tratamiento rehabilitador o hay que valorar la cirugía.

Neuroma de Morton

Pregunta del lector: Tengo en un pie un dolor insoportable. No me deja caminar pues se me carga toda la pierna. Me han diagnosticado Neuroma de Morton, me han infiltrado, han puesto plantillas y sigue el dolor. ¿Qué puedo hacer? Gracias

Respuesta de los doctores: En su caso, habiendo agotado varias opciones de tratamiento conservador, sería conveniente valorar el tratamiento quirúrgico que consiste en la extirpación del neuroma. Para ello, deberá solicitar cita en nuestra consulta.