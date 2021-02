La visión del entorno rural

Para Miguel Gracia, presidente de la Diputación de Huesca desde el año 2015, la lucha contra la despoblación se basa en tres pilares: la vivienda, el empleo y la conectividad. Así lo expresó en la mesa redonda, donde compartió la problemática de la provincia oscense: "No hay mercado de vivienda. Cuando se debate sobre la ley de vivienda, nadie habla de lo que ocurre en los pueblos en los que el 90% de las casas están vacías, donde los alcaldes no tienen posibilidad de discriminar positivamente para generar mercado de vivienda", apuntó. "Hay gente que tiene interiorizado no vivir a diez minutos de un hospital o de una universidad, pero mientras no se puede garantizar una vivienda a precios asequibles, los cascos urbanos de los pueblos van a seguir vacíos", señaló el también alcalde de la localidad de Arén.

Para el político socialista, otra cuestión que resulta clave en la lucha contra la despoblación es el ámbito local: "Es fundamental que los municipios, que las personas que viven en los pueblos, participen en las soluciones de los lugares en los que viven, porque a veces llegan planteamientos y soluciones desde despachos lejanos que no conocen la realidad y los problemas de las personas que lo viven y lo sufren". Por ello, señaló, hay que descender del ámbito regional, provincial o comarcal y centrarse en medidas locales, estudiando las necesidades de cada caso.

Durante sus intervenciones, el presidente de la diputación oscense remarcó también la importancia de incluir el término ‘ruralidad’ en las legislaciones autonómicas, nacionales e incluso europeas, "porque se debe valorar como una medida que afecta a la demografía" y la necesidad de una discriminación positiva para el entorno rural. "No es posible que, por cuestiones legislativas, una persona que vive en un pueblo de Huesca a 1.500 metros de altitud tenga que pagar un iva de lujo al comprarse un todoterreno".

El socialista Manuel Rando, presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) desde 2019, manifestó su optimismo sobre el territorio: "Veo futuro en la provincia de Teruel y mantengo lo que digo siempre: nuestros objetivos principales son la fibra óptica, la conectividad, resolver el problema de la vivienda y mantener el bienestar social, siempre en coordinación con todas las instituciones y con la colaboración de las entidades públicas y privadas".

Con respecto a las medidas que se ponen encima de la mesa para abordar el problema de la despoblación, Rando indicó que "aunque hay algunas que son generales y otras provinciales, muchas veces los problemas son distintos en cada municipio, en cada pueblo". "Los que conocemos la realidad de cada municipio tenemos que poner énfasis en esas soluciones. Hay que aprender de las cosas que han funcionado. Yo vivo en un pueblo y llevo una vida tranquila y saludable. Allí el estilo de vida es el mundo al revés. Las personas que viven en las ciudades van al pueblo los fines de semana para disfrutar de la tranquilidad que allí se respira, pero los que vivimos allí de forma habitual podemos tener esa calma siempre", agregó el también alcalde de Calamocha.

En cuanto a los jóvenes, el máximo responsable de la DPT manifestó que a nivel de educación, es necesario "explicar a los muchachos las opciones de las que disponen tanto en la ciudad como en los pueblos y el horizonte de calidad de vida que se les presenta al respecto". 2Cada provincia es un mundo de oportunidades, por lo que es fundamental explicar en positivo la forma de vida en el pueblo", afirmó.

Por último, Rando destacó la importancia de que los proyectos se trabajen de abajo a arriba, así como de que salgan de los pueblos. "Una misión en la que todas las administraciones públicas tenemos una responsabilidad muy grande dentro de nuestras competencias", concluyó.

Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, aprovechó una de sus intervenciones en el debate organizado por HERALDO para dar ánimo a toda la gente que vive en los pueblos zaragozanos, y señalar que desde la DPZ se está trabajando "para que la gente que esté allí tenga los mismos servicios e infraestructuras que en las ciudades, para que vivir en un pueblo no sea sinónimo de abandono y desidia".

El político socialista, que ocupa el cargo de presidente desde 2015 y es alcalde del municipio de Tobed, apuntó también que los fondos europeos para la recuperación, transformación y resiliencia invitan al optimismo, pues suponen "una oportunidad histórica para luchar contra la despoblación, que debe basarse en cuatro pilares: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y la igualdad de género". Dichas ayudas, remarcó, deben estar además alineadas con la estrategia económica y social de la Comunidad de Aragón.

"A pesar de los mensajes catastrofistas, nuestros pueblos están llenos de oportunidades y tienen las necesidades básicas cubiertas", señaló, "aunque las cosas todavía se pueden y se tienen que mejorar, y es papel de las instituciones trabajar por esas mejoras". Sánchez Quero apuntó que desde las diputaciones provinciales se están garantizando dichos servicios en todos los ayuntamientos, además de rehabilitar el patrimonio histórico y artístico, "para que cuando la gente vaya a los pueblos, los encuentre en buen estado y no derruidos".

Para el presidente de la Diputación de Zaragoza, las causas de la despoblación están identificadas y es momento de llevar a cabo una estrategia global de todas las instituciones, "pues las diferencias del poder adquisitivo de ciertos territorios pueden hacer que algunas zonas pierdan toda esa infraestructura necesaria para frenar la despoblación", sentenció.

