Coordinación y conectividad para llenar de vida Aragón

Dentro del territorio nacional, Aragón es una de las comunidades que comparten el triste título de la más vacía de España, con una densidad de población similar a la de la región rusa de Siberia en algunas zonas. Para buscar soluciones a este problema, HERALDO organizó el pasado viernes la mesa redonda ‘La lucha contra la despoblación en Aragón’, una cita que se pudo seguir en directo a través de la página web del periódico.

A este encuentro digital, moderado por Mikel Iturbe, director de HERALDO, asistieron telemáticamente los tres presidentes de las diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel: Juan Antonio Sánchez Quero, Miguel Gracia y Manuel Rando, respectivamente, y también estuvieron presentes Javier Allué, comisionado para la lucha contra la despoblación del Gobierno de Aragón, José Antonio Pérez Cebrián, asesor de estrategia de Forestalia Renovables, y Jorge Blasco, CEO y cofundador de Embou MásMóvil. Durante la mesa redonda, todos coincidieron en señalar la conectividad y la coordinación institucional como dos de las claves para la erradicación de este problema.

"El tema de la despoblación está suficientemente estudiado. Conocemos las causas y sabemos las cifras, pero tenemos que entender el problema y despejar muchos mantras. A veces, analizamos mal los datos. Premisas equivocadas solo nos pueden llevar a conclusiones equivocadas", explicó José Antonio Pérez Cebrián. Durante su intervención inicial, el asesor de estrategia de Forestalia también señaló cómo él mismo regresó al medio rural tras vivir en Barcelona y apuntó: "Hay que pensar en grande pero actuar en pequeño en el día a día en la lucha contra la despoblación. En Teruel hay muchos casos de éxito. Por eso, hay que aprovecharlos para saber qué ha pasado y cómo se ha revertido la situación".

Para Jorge Blasco, "en Embou nos sentimos un actor importante para ayudar a evitar la despoblación. En los 17 años que llevamos desplegando redes en Aragón hemos visto cómo es esta situación". "Tenemos que aproximar virtualmente los servicios a los habitantes del medio rural e internet es la vía para hacerlo. Las telecomunicaciones son una herramienta para vertebrar el territorio y llevar toda la capa de servicios que haga que las personas estén próximas en general", indicó el CEO y cofundador de Embou MásMóvil.

Sobre esta cuestión, Javier Allué apuntó: "Si la dinamización del medio rural tiene solución, esta pasará por la conectividad". "El problema de la despoblación tiene una dimensión global, probablemente mundial. A principios del siglo XX, Europa acogía entre el 15 y el 20% de la población mundial, y, ahora, está en el 8%, un porcentaje de concentración de la población que sigue bajando". A pesar de este dato, el comisionado para la lucha contra la despoblación del Gobierno de Aragón señaló: "En el último año, Aragón ha sumado 10.100 personas: 7.835 en Zaragoza, 2.226 en Huesca y 39 en Teruel. No son cifras que nos consuelen y nos hagan pensar que está todo resuelto, pero nos animan a seguir trabajando". "Aragón está centrado en la consolidación de los servicios básicos y su mejora, la generación de oportunidades y la apuesta por los servicios estratégicos".

"Mi opción de vida ha sido siempre el medio rural y por eso he desempeñado mi labor profesional aquí", expuso Manuel Rando sobre su situación personal. En cuanto al tipo de políticas que deben adoptarse y su ámbito de aplicación, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel señaló: "Hay un diagnóstico y unas medidas generales: la conectividad, la digitalización... y otras que pueden ser provinciales. Muchas veces, los servicios son distintos en cada municipio, en cada barrio, y hay que conocer cada caso concreto". Para él, además, la educación también es un factor fundamental. "Hay que explicar a los jóvenes las ventajas que tiene esa forma de vida que yo he mamado desde que nací".

Para Miguel Gracia, "es fundamental que la gente que vive en los pueblos participe en las soluciones, ya que son quienes conocen los problemas y el contexto de las personas que los viven o los sufren".

Sobre el desarrollo de políticas para paliar este problema, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca opinó: «Se debe descender y focalizar en lo local. Las distintas legislaciones –europeas, nacionales, autonómicas– deberían incluir el término de ‘ruralidad’, como ya se hace con el de igualdad de género o sostenibilidad. No debería haber ninguna legislación que no tuviera en cuenta cómo afecta a la demografía".

"Creo que sobre despoblación ya se ha escrito mucho y se ha concienciado más, pero no podemos perder más tiempo. Toca pasar de las palabras a los hechos", enfatizó Juan Antonio Sánchez Quero. "Estamos asistiendo a una proliferación ‘alocada’ de propuestas sin que se articule una estrategia nacional. La despoblación es el problema más grave que afecta a la España interior, pero no debemos caer en el victimismo. No va a haber soluciones mágicas", afirmó el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.

En cuanto a las previsiones del horizonte futuro, los participantes estuvieron de acuerdo en que hay que afrontarlo con positividad. "La función de las diputaciones es ayudar a los municipios. Yo quiero ser optimista y veo un futuro lleno de posibilidades en muchos sectores en Teruel: agroalimentación, turismo, investigación y desarrollo...", señaló Rando. "Cada pueblo ofrece cosas distintas. Nosotros estamos orgullosos de vivir en la provincia de Teruel y por eso invitamos al resto de personas a hacerlo".

"Es fundamental aligerar los procesos administrativos. En la provincia de Huesca nos hemos dirigido principalmente hacia dos campos: la vivienda y la conectividad", indicó, por su parte, Miguel Gracia.

Sobre cómo atajar este problema, José Antonio Sánchez Quero recalcó la necesidad de una buena coordinación institucional y el diseño de una estrategia global. "No puede hacerse por municipios, por provincias... Es necesaria una estrategia común para toda España, sin la que difícilmente podremos sacar adelante el tema de la despoblación".

"No hay despoblación, hay despoblaciones. El síntoma es el mismo pero la enfermedad no. Si solo nos fijamos en la fiebre nos estaremos equivocando", explicó José Antonio Pérez Cebrián. "Hay instrumentos suficientes para afrontarlo pero donde hemos fallado es en la gestión". En su opinión: "Hay que tratar magníficamente bien a los que han decidido quedarse en los pueblos, pues son los principales vendedores del orgullo rural".

En palabras de Jorge Blasco: "La conectividad es el principal reto. El pueblo se llena de gente que quiere vivir en él, pero para eso hay que facilitárselo. Hay trabajo por hacer, pero hay que ponerse en ello". El CEO de Embou también remarcó la necesidad de una coordinación más fluida con el gobierno central en materia de telecomunicaciones.

"El problema de la conectividad es que, en un mercado regulado, las administraciones no tienen la capacidad para hacer todo lo que les gustaría", aseguró Javier Allué. "La despoblación tiene muchas aristas. Por eso, se tiene que hacer un abordaje de conjunto. Tenemos que reforzar a todos los municipios que puedan hacer efecto tractor", señaló. "El medio rural es calidad de vida y no podemos perder ese prisma", concluyó el representante del Gobierno de Aragón.

- Ir al especial Despoblación