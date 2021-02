Apostar por los recursos propios

A José Antonio Pérez Cebrián, asesor de estrategia de Forestalia, sus 40 años de experiencia profesional en el entorno rural le permiten hablar con una amplia perspectiva de esta realidad: "Para hablar de despoblación, hay que situar el problema y decir las cifras con frialdad, sin intereses, porque esto nos puede llevar a buscar soluciones equivocadas y a generar una melancolía innecesaria en la gente que vive en este entorno", explicó en la mesa de debate.

"No hay una sola despoblación, cada caso hay que analizarlo y tratarlo diferente"

Forestalia, grupo empresarial dedicado a las energías renovables (eólica, fotovoltaica y biomasa) lleva años operando en la provincia de Teruel, donde la mayoría de los pueblos de menos de mil habitantes han perdido entre un 30% y un 40% de habitantes en los últimos veinte años. "Solucionar el tema de la despoblación tiene que ver con políticas a corto, medio y largo plazo. Es falso creer que se puede revertir la despoblación por arte de magia, con una o dos infraestructuras", apuntó Pérez.

Para el representante de Forestalia, "no hay una sola despoblación, cada caso es diferente y debemos analizarlo y tratarlo como tal. Es un error agruparlos todos, porque instrumentos financieros hay desde hace años, pero nos equivocamos en la gestión", señaló incidiendo en la necesidad de estudiar estos casos para poder exportar sus modelos a localidades con las mismas circunstancias. "Desde Madrid no van a solucionar nada, el problema tenemos que tratarlo desde aquí, con personas y empresas de Aragón".

Para Pérez, parte de la solución debe apoyarse también en los sectores estratégicos de la Comunidad, como son el agroalimentario, el turismo, la logística, las energías renovables y el automóvil. El pacto de estado, "que nadie debería capitalizar", el Real Decreto de 2007 y los fondos europeos de recuperación, junto con el fomento del emprendimiento y el apoyo al empresario, son las otras piezas que este experto considera clave para acabar con la despoblación dentro de la Comunidad aragonesa.

"Aragón se sitúa ahora mismo en primera posición en crecimiento poblacional"



"Esta pandemia no es la excusa para poder avanzar en políticas de dinamización del medio rural y llenar de vida nuestros pueblos, es la evidencia de que tenemos que seguir trabajando en esa estrategia" señaló Javier Allué durante el debate, poniendo de especial relieve la conectividad en todos los municipios, el desarrollo de nuevos modelos tanto de servicios asistenciales como sanitarios, las políticas de desarrollo de empleo y el empoderamiento de la mujer en el medio rural.

Para el comisionado para la lucha contra la despoblación del Gobierno de Aragón, hay que tener en cuenta que la Comunidad aragonesa está compuesta por 1.600 asentamientos "que se consideran dependientes y autosuficientes", una dispersión que hace complejo atender la calidad de vida y el bienestar de todos ellos, "lo que provoca las fluctuaciones de población y hace que la gente se traslade a los núcleos que sí cuentan con todos los servicios". A pesar de ello, el comisionado se mostró optimista con el desarrollo que ya se está produciendo en algunos lugares y señaló que "Aragón se sitúa ahora mismo en primera posición del crecimiento poblacional de todas las comunidades con desafíos demográficos comunes".

Allué apuntó que la estrategia del Ejecutivo aragonés para devolver la vida a los pueblos se está basando en tres pilares estratégicos: una consolidación y mejora de los servicios básicos; la promoción de políticas de empleo y oportunidades en el medio rural, apostando además por los sectores que producen aumentos de población y empleo en este entorno, como son el agroalimentario, las energías renovables y el turismo; y la conectividad, la cual señala que debe ser "un derecho, y no solo objeto de mercado, porque si no la administración pública no puede ayudar todo lo que quisiera". "Creo que podemos dar pasos importantes trabajando estas líneas, con la colaboración público-privada y de la mano de las entidades locales, como son las diputaciones provinciales", remarcó.

"Las telecomunicaciones son una herramienta para combatir esta problemática"

"Aragón es la Comunidad donde más despliegue de banda ancha en el entorno rural hay, solo falta llevar a la gente" apuntó Jorge Blasco, CEOy cofundador de Embou MásMóvil, operadora aragonesa de telecomunicaciones que lleva más de quince años ejecutando e implantando la banda ancha por toda la Comunidad. De hecho, este año tienen previsto que el despliegue de fibra óptica llegue a unas 600 poblaciones del entorno rural. "Otras operadoras nos han preguntado por qué hacemos el esfuerzo de llegar hasta estos lugares, pero tenemos un sentimiento muy social, estamos concienciados con lo que ocurre en Aragón y queremos que todo el mundo esté conectado", señaló Blasco.

"Las telecomunicaciones son una herramienta para acabar con la problemática de la despoblación, porque estar conectado a Internet aporta la posibilidad de tener servicios que no teníamos antes, como comprar ‘online’, la teleasistencia, estar próximo a tu ser querido", explicó durante su participación en la mesa redonda, que también manifestó la importancia de este servicio como atracción para que las empresas también pueda ubicarse en el entorno rural y desarrollar allí su actividad.

"Cuando hablamos de megas, se habla de 300 y 600, pero es una cuestión de márquetin. A día de hoy, con 100 megas, cualquier habitante puede trabajar perfectamente, ver la tele, conectar tablets...Hace dos años que se podría haber tenido esta conexión en todos los municipios de Aragón, pero la falta de coordinación y gestión ha hecho que no ocurriese y ahora tienen que esperar dos o tres años. El tiempo corre en nuestra contra y tenemos que ser más eficientes y optimizar los recursos", señaló el CEO y fundador de Embou MásMóvil.

"Es muy importante que haya una coordinación entre instituciones y desde Embou tendemos la mano a todas las instituciones públicas para seguir con esta aventura de vertebrar Aragón con la banda ancha", concluyó.

