La Unidad de Cardiología de Quirónsalud Zaragoza refuerza su atención integral con una nueva web

Quirónsalud Zaragoza refuerza la atención integral al paciente de la Unidad de cardiología con una nueva web (www.quironsalud.es/zaragoza-cardiologia/es) que ofrece al paciente información detallada de los diferentes servicios y acceso directo a sus informes o sus citas médicas.

La Unidad de Cardiología de Quironsalud Zaragoza, que cuenta con un equipo de 20 especialistas en la salud cardiovascular, avanza de esta manera hacia su objetivo más claro: la excelencia en la atención al paciente en prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades cardiovasculares.

“Una correcta información es el primer escalón hacia una atención adecuada. Identificar síntomas y conocer las posibilidades de tratamiento de las patologías cardiológicas, las técnicas de intervención disponibles y la innovación en los tratamientos, ayuda a los pacientes pero también al equipo médico a ofrecer un diagnóstico precoz y riguroso", explica el doctor Miguel Ángel Eguizábal, gerente del hospital.

Los doctores Antonio Asso y Naiara Calvo, de Electrofisiología y Arritmias Cardiacas. Quirónsalud Zaragoza

Así, el nuevo portal web se organiza en torno a las seis áreas de especialización que componen la unidad:

La cardiología clínica que trata de identificar los problemas cardiacos de los pacientes, diagnosticarlos y definir cuál es el tratamiento adecuado para cada patología. Engloba todas las enfermedades del corazón en sus aspectos más generales y abarca el ámbito de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento hospitalario y también el extrahospitalario. Hemodinámica y cardiología intervencionista, que mediante la realización de cateterismos cardiacos estudia la anatomía y función del corazón, sus válvulas, las arterias coronarias y los grandes vasos que entran y salen del corazón. Electrofisiología y arritmias cardiacas, que está dirigida al diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas y de síncopes. Cardiología infantil y cardiopatías congénitas del adulto, que trata el trastorno en la estructura y funcionamiento del corazón producido antes de nacer a causa de un desarrollo anormal de este órgano. Cirugía cardiovascular, que se encarga del tratamiento quirúrgico de aquellas patologías del corazón y los grandes vasos –aorta, arteria pulmonar, venas cavas y venas pulmonares– que, por su gravedad o complejidad no pueden resolverse satisfactoriamente mediante tratamiento médico o técnicas menos invasivas como el cateterismo cardiaco. Cardiología oncológica, cuyo objetivo principal es la detección precoz y manejo de las complicaciones cardiológicas derivadas de tratamientos oncológicos.

Las técnicas de imagen cardiaca, clave en el diagnóstico cardiovascular

La Unidad de Cardiología de Quirónsalud Zaragoza dispone de las mejores técnicas diagnósticas y los tratamientos más avanzados y ofrece el más amplio catálogo de pruebas, necesarias para ayudar al mejor diagnóstico de las enfermedades que pueden afectar al corazón.

De izquierda a derecha, los doctores Manuel Vázquez, Javier Fañanás y José María Vallejo, de Cirugía Cardiovascular. Quirónsalud Zaragoza

Entre ellas, destaca la ecocardiografía, la técnica que informa de manera precisa sobre la estructura, el tamaño y el funcionamiento de las distintas cavidades cardiacas y de las estructuras valvulares.

Además, dispone de otras técnicas como la ecocardiografía de estrés, la ecocardiografía transesofágica- que no solo ayuda al diagnóstico sino también a la planificación de procedimientos invasivos o quirúrgicos-, el TAC coronario, que permite el diagnóstico de la enfermedad coronaria de forma no invasiva, la resonancia magnética cardiaca y la resonancia magnética cardiaca de estrés, que permite el diagnóstico de la enfermedad coronaria mediante estudio de perfusión en aquellos pacientes con electrocardiograma no interpretable o que no pueden realizar ejercicio o esfuerzos físicos.

Una apuesta por la innovación técnica que sitúan la unidad de Cardiología de Quirónsalud Zaragoza a la vanguardia del diagnóstico, pronóstico y seguimiento del estado del corazón del paciente en todo tipo de enfermedades.