Obesidad: se cura en quirófano

Aragón destaca cada año entre las comunidades con mejor sanidad. Hoy, 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad, conviene recordar que Zaragoza fue pionero en realizar cirugía compleja de bypass, la técnica más segura y eficaz para eliminar esta enfermedad, considerada epidemia por la OMS.

Desde hace 15 años, la Unidad de Cirugía Laparoscópica Avanzada de Quirónsalud ha acabado con la obesidad de más de 1.500 pacientes, "a los que la vida les cambia en poco más de 30-40 minutos, que es el tiempo que tardamos en realizar la cirugía", explica su director, el doctor Jorge Solano.

Por el elevado número de personas a las que afecta y por sus graves consecuencias para la salud, la obesidad está considerada una epidemia capaz de reducir hasta una década la esperanza de vida, además de plantear dificultades sociales y laborales entre las personas que la sufren. Una enfermedad que en Aragón afecta a cerca del 16% de la población.

"El bypass gastrointestinal, con todas sus variantes, es una técnica segura y efectiva, nos permite adaptar la operación a los hábitos del paciente, pudiendo incluso ingerir cantidades normales de comida. Además, es una intervención que se realiza por laparoscopia -lo que implica un abordaje poco invasivo con cinco pequeñas incisiones- y bajo anestesia general", explica el doctor Solano. "En 48 horas el paciente se va de alta del hospital y a las tres semanas desarrolla una vida completamente normal, con una dieta variada y sin más restricciones que el dulce o los frutos secos. A los seis meses, habrán reducido tres cuartas partes de su sobrepeso y perderán hasta el 95% del sobrepeso en un año", añade.

Ese fue el caso de Cristina Giménez, quien, tras someterse a la intervención, perdió 45 kilos en un año. "Mi salud y mi vida han cambiado de la noche al día. He recuperado mi autoestima, me encuentro bien... y eso me llena", confiesa.

Además, el doctor Jorge Solano explica que esta técnica ha supuesto un cambio de 180 grados en la cirugía metabólica. “Ya no solo conseguimos que adelgacen, sino que conseguimos curar otras enfermedades como diabetes Tipo 2, hipertensión arterial, niveles elevados de triglicéridos y colesterol, insuficiencia renal, hígado graso, etc".

El equipo del doctor Solano durante una intervención. Quirónsalud