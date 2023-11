"La Policía Local ha evolucionado en paralelo con la localidad de Binéfar"

En 1973, siendo alcalde Rogelio T. Riverola, y su sucesor Joaquín Pano Defior, el Ayuntamiento solicita a la Guardia Civil la creación de un puesto de jefe de Policía, que ocupó Laurentino Espina –hasta entonces guardia civil-, con categoría de cabo, en el que se mantuvo hasta 1985. En ese tiempo se incorporaron hasta cinco agentes. En la actualidad, la plantilla de la Policía Local de Binéfar se compone de un subinspector (Ignacio Pardos), tres oficiales, catorce agentes (tres de ellos mujeres) y cuatro agentes más de segunda actividad. Para el desarrollo de sus funciones disponen de tres vehículos híbridos-eléctricos. Pardos da en esta entrevista un repaso sobre la historia de la institución y su importancia.

¿Cuántos años lleva siendo Policía Local en Binéfar?

Yo aprobé la oposición de Policía Local de Binéfar en junio del año 2008 y la primera vez que realicé labores como Policía Local por las calles de Binéfar fue el 1 de julio de ese mismo año. Posteriormente en el año 2013 aprobé la oposición de Oficial. Y, por último, en el año 2020 aprobé la oposición de Subinspector, puesto al que va asignado la Jefatura, por lo que llevo siendo Jefe del Cuerpo de la Policía Local desde ese año.

¿Cómo ha cambiado la Policía Local en Binéfar desde que usted entró?

El cambio es considerable a todos los niveles. Se asemeja a la evolución que la localidad de Binéfar ha realizado desde entonces. La llegada de la empresa cárnica Litera Meat hace 5 años aproximadamente, supuso un cambio demográfico en esta localidad y, por lo tanto, de manera correlativa el área de Policía Local se ha tenido que adaptar a las nuevas necesidades sociales. Esto ha conllevado cambios en todo el ámbito de la Policía local, por ejemplo, a nivel de recursos humanos, pasando de 13 agentes que componíamos la plantilla ese año, a 21 agentes que somos actualmente, o a nivel de material policial, material más actual que nos permite desarrollar nuestro trabajo los más eficazmente posible. También a nivel de gestión interna, cuando llegué por primera vez, los partes diarios se hacían con bolígrafo y papel, ahora se ha digitalizado toda la parte administrativa, como ejemplos claros del cambio, ahora disponemos de un programa de gestión policial donde todas las incidencias que realizamos se introducen en el mismo, otro ejemplo claro es que antes los atestados que realizábamos teníamos que llevarlos a mano al Juzgado de Instrucción de Monzón y ahora toda comunicación con el Juzgado se hace vía telemática y así podríamos enumerar bastantes ejemplos más. Pero, principalmente, el cambio que he apreciado es a nivel de competencias. Las Policías Locales han dado un salto cualitativo de gran magnitud, principalmente en esta última década y eso ha tenido como resultado una apuesta total por nosotros, a nivel político y a nivel de ciudadanía. Por supuesto que seguimos ocupándonos de nuestras funciones tradicionales, como todo lo referente al tráfico de vehículos en el casco urbano, vigilancia de instalaciones y vías públicas y cumplimiento de ordenanzas, pero la ciudadanía requiere más, y hemos asumido nuevos roles. Principalmente el que más destaco es que somos una institución a la que la ciudadanía acude en busca de cualquier tipo de información o en demanda de ayuda ante una dificultad imprevista y eso abre un abanico de funciones con todo tipo de posibilidades, para lo que tenemos que estar preparados. Una competencia que hemos asumido recientemente desde el año pasado, es la adhesión al sistema de Violencia de Género, asumiendo el seguimiento directo y personal de las víctimas de violencia de género que residen en Binéfar.

¿Qué representa la Policía Local para Binéfar?

La Policía Local es la institución que garantiza a los vecinos de Binéfar de manera directa eficiente y rápida el normal desarrollo de la convivencia, el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los vecinos. Esto supone que todos los vecinos pueden desarrollar su vida familiar, su trabajo, su ocio, de forma tranquila, ya que aseguramos uno de los valores más importantes para una sociedad, la seguridad a todos los niveles. Los vecinos de Binéfar, ante cualquier tipo de problema o imprevisto, saben que tienen nuestra respuesta, 24 horas los 365 días del año. Nuestro lema define a la perfección lo que representamos para los vecinos de Binéfar, 'proteger y servir', es la definición más representativa de toda la labor que hacemos a la sociedad de Binéfar.

La Policía Local está presente durante las fiestas de la localidad. Ayuntamiento de Binéfar

Además, no solo desempeña funciones de seguridad ciudadana.

Como he comentado anteriormente, tenemos unas funciones básicas que son competencia única de la Policía Local, controlar el tráfico y todo lo derivado del mismo, instrucción de atestados, vigilancia de instalaciones y vías públicas y cumplimiento de ordenanzas entre otras. Pero, los vecinos demandan más servicios y por lo tanto la Policía Local realiza multitud de funciones atendiendo a cualquier tipo de servicio pese a que no formen parte de sus competencias directas. El año pasado resolvimos alrededor de 4.200 incidencias, y este año ya hemos rebasado ese número. La casuística es muy diversa, desde mediación en conflictos privados, asistencia a personas mayores, incidencias con animales, cualquier tipo de delito, incendios, daños en el mobiliario urbano y en el mobiliario privado, caídas en la vía pública, accidentes laborales, colaboración con servicios sanitarios, objetos perdidos, presencia en todo tipo de actos, regulación y coordinación de eventos deportivos y culturales, gestión de transeúntes, alarmas, peleas y agresiones, avisos de alarmas, todo lo relativo a violencia de género y seguimiento de las víctimas de violencia de género, medio ambiente etc.. Como se puede apreciar, somos “todoterreno” y tenemos que estar preparados para afrontar cualquier tipo de incidencia.

¿Cuáles son los hitos más importantes de la historia de la Policía Local de Binéfar?

Binéfar hasta la llegada del tren y la creación del Canal de Aragón contaba a nivel de vigilancia con la figura del sereno, vigilantes nocturnos, incluso con vigilantes de campo, llevando toda la responsabilidad de la seguridad en la localidad la Guardia Civil. Pero la llegada del tren y el agua, a través del Canal de Aragón, trae consigo un avance industrial considerable, con la instalación de industria textil, lecherías, empresas importantes como Lepanto o Fribin, etc… lo que provoca un aumento considerable de la población. Esto conlleva un aumento de vehículos y por lo tanto aumenta la problemática con el tráfico en la localidad, además de un aumento de hechos incívicos, que hace que con las figuras existentes de seguridad y únicamente con la Guardia Civil no se responda eficazmente a los problemas. A partir de ahí, en la pre-democracia, los alcaldes Riverola y Pano, aprecian las deficiencias en seguridad y deciden dar el paso y crear la Policía Local.

Primer coche de la Policía Local de Binéfar. Ayuntamiento de Binéfar

Para ello el primer paso que había que dar es nombrar a un Jefe del cuerpo, y se establecen conversaciones con un mando de la Guardia Civil, en este caso fue D. Laurentino Espina, quien finalmente accede a asumir ese cargo y fue entonces con el nombramiento del primer Jefe de la Policía Local en 1973, cuando se da pie a la creación de la Policía local de Binéfar. Junto a él, se incorporan en primer lugar dos agentes más, y posteriormente, debido a la eficacia de la labor que hacían estos agentes y al aumento de población, se considera a nivel político que había que aumentar los agentes para poder cubrir el máximo de horario posible y que siempre existiera un policía que pudiese ayudar a los vecinos de Binéfar en cualquier momento. Desde ahí el progreso y la evolución ha sido constante, adaptándose a las necesidades de Binéfar hasta llegar a los que somos ahora. Actualmente la plantilla se compone de Un Subinspector-Jefe, tres oficiales, catorce policías y cuatro policías en segunda actividad.

¿Cuál es la situación actual de la Policía local de Binéfar y a qué retos de futuro se enfrenta?

Actualmente, la Policía Local cubre las necesidades que la población de Binéfar demanda, sí que es verdad que debido al gran volumen de incidencias que atendemos en la mayoría de las ocasiones somos una policía que actuamos bajo reacción y por lo tanto sería interesante aumentar agentes para poder centrarnos también en la prevención. Con prevención me refiero, aumentar la realización de campañas, ya sea de tráfico, educación vial, de convivencia, presencia en las aulas de colegios e instituto, charlas a personas mayores, excrementos de animales, pero para todo ello se necesitan aumentar los agentes en plantilla, ya que una patrulla tiene que estar disponible para cualquier incidencia que surja y la que realice la campaña centrada únicamente en la campaña. Por otro lado, hay que visibilizar y poner en valor nuestra labor hacia la sociedad, ya que muchas personas desconocen la cantidad de acciones que realizamos, siendo el 90 % de ellas para ayudar y proteger a los ciudadanos, y desvirtuar el asociarnos a la Policía Local con los agentes que solo ponen multas de tráfico. Respecto a este tema, añadir que desde hace tres meses hemos activado un canal de la Policía local de Binéfar en las principales redes sociales y de esta manera informamos y relatamos las funciones que realizamos e información de interés para los vecinos de Binéfar, y está siendo un éxito.

En conclusión, a día de hoy a la Policía Local se le exige respuestas y soluciones concretas a los diversos problemas que tienen las personas y para ellos necesitamos mayor preparación y mayor cualificación, con el fin de que en sus intervenciones hagan fácil lo difícil y no conviertan lo fácil en difícil. Esto conlleva una formación continuada de los agentes y una mayor coordinación de todas las Policías Locales. Para ello a nivel institucional al igual que se apuesta por darnos más competencias, deben ser conscientes de lo que ello supone para poder afrontarlas de una forma eficaz y eficiente. Por lo que en lo que respecta a la comunidad de Aragón, debemos poner en valor la marca Policía local Aragón, unirnos las Policías Locales de toda la comunidad en una misma voz, para llegar así de una forma directa a los órganos institucionales que nos dirigen y coordinan, transmitir de forma directa nuestras inquietudes y problemas y de esta manera ir de la mano hacia un futuro y estar preparados antes los posibles cambios sociales y que no nos cojan fuera de juego, porque como he dicho anteriormente defendemos uno de los valores más importante en nuestra sociedad, la seguridad.