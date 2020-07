La maternidad, luces y sombras tras el parto

La maternidad es una etapa muy bonita en la vida de una mujer, sin embargo, conlleva algunos aspectos no tan positivos que no siempre se cuentan y es importante conocer para poder aceptarlos y adaptarse a la nueva situación con normalidad.

El doctor Ignacio Adiego, ginecólogo de la Unidad de la Mujer de Quirónsalud Zaragoza, habla, en el tercer capítulo de 'Entre nosotras' (acceda al vídeo pinchando aquí), de esas cuestiones a las que se enfrentan muchas mujeres tras dar a luz y que se guardan para sí mismas porque no saben si son comunes o por miedo a no encajar en la imagen de felicidad que se espera de ellas.

Y es que, hay una serie de cambios físicos, hormonales y psicológicos que no son fáciles de asimilar como pérdidas de orina, no reconocer tu propio cuerpo, molestias o dolores unidos al esfuerzo físico del parto y al cansancio de dormir menos, o los miedos y el estrés ante la nueva situación... Estos temas, entre otros son los grandes escondidos tras dar a luz y, tal y como explica el doctor Adiego, ”lo peor es la incertidumbre y no saber si lo que te pasa es normal o no. Por eso, como médicos, tenemos que cuidar el aspecto físico y psicológico y acompañar a la mujer, sobre todo en esa etapa del puerperio; contarle lo que puede pasar en su cuerpo y su estado de ánimo para evitar la ansiedad ante situaciones no conocidas”.

Saber que determinadas sensaciones, molestias o situaciones son normales y que la maternidad y el puerperio tienen sus luces y sus sombras es el objetivo de esta nueva conversación de 'Entre nosotras'.

Conversaciones en profundidad sobre la salud de la mujer

Cinco especialistas en la salud de la mujer protagonizan 'Entre nosotras', el nuevo proyecto de la Unidad de la Mujer de Quirónsalud Zaragoza en el que se abordan de forma cercana, pausada y en confianza los aspectos más desconocidos de algunas enfermedades como la endometriosis o el cáncer de mama, de algunas de las etapas más importantes para la salud de la mujer como la menopausia, el puerperio y la maternidad así como de la alimentación más adecuada para cada momento.

Los doctores Fernando Colmenarejo, Marta Lamarca, Laura Baquedano, Ignacio Adiego y el nutricionista Ignacio Lillo responden a las preguntas de la periodista Blanca Escorihuela. Conversaciones en las que se abordan tanto los aspectos clínicos como emocionales más desconocidos de la salud de la mujer y que se irán presentando a lo largo de todo el año.