"La inteligencia artificial no suple a las personas, sino que las empodera"

¿En qué ha consistido la participación de Hiberus en The Wave? En compromiso desde el sentido más profundo y en toda la ayuda que hemos podido proporcionar a esta iniciativa. Hiberus somos una compañía global, una de las principales tecnológicas españolas, estamos en múltiples países, sumamos más de 3.000 personas empleadas y no olvidamos que somos de aquí. Nuestras raíces son aragonesas y por tanto, que un congreso como The Wave se organice en Zaragoza solo podía contar con nuestra colaboración.

En 2022, Hiberus abrió mercado internacional, lo que les permitió inaugurar sedes en Argentina, México, Colombia y Ecuador. ¿Cuál sería el balance?Tremendamente positivo y retador. Tenemos el objetivo de convertirnos en una de las tres principales tecnológicas españolas con un enfoque global y estamos muy cerca de conseguirlo. Hemos sido la que más ha crecido durante los últimos tres años. El sector está en proceso de concentración y, o bien eres un especialista o debes ser una empresa con vocación global y un porfolio completo de servicios. El reto es doble: por un lado, crecer en el ámbito internacional, y, por otro, mantener una cultura de empresa que nos ha hecho crecer hasta ahora como un equipo formado por personas, con un claro sentido del compañerismo, de la responsabilidad, del compromiso y del disfrute en el trabajo.



¿Tienen dificultades para captar perfiles en la Comunidad?

No es fácil, porque estamos incorporando entre 80 y 120 ingenieros cada mes. En los años 2000, Aragón fue un referente en la generación de perfiles TIC, pero en los últimos años hemos pasado a estar en la cola y es un tema preocupante, que debemos resolver con urgencia. En nuestro caso, hay dos factores que nos están ayudando a soportar nuestro crecimiento: nuestros programas de formación propios y el crecimiento geográfico en España y fuera de España.



¿Qué opinión le merece la afirmación de que la inteligencia artificial ha venido para quitarle el trabajo al ciudadano?

La inteligencia artificial es una nueva herramienta. Es tan potente que va a transformar la forma de hacer muchas cosas. No obstante, los únicos puestos que va a eliminar son los de las personas que no sean capaces de utilizarla. La IA no suple a las personas, es un elemento facilitador que las va a empoderar. Nos dará respuestas, pero no nos dará las preguntas. Nos dará información, pero las personas tomaremos las decisiones. Todo el mundo tendrá las mismas herramientas y la diferencia radicará en cómo se sepa utilizar.



Diversas instituciones y empresas han sufrido ataques en los últimos años, incluida Hiberus, que vivió este incidente el año pasado. ¿Debe aumentar la apuesta por la ciberseguridad?

Claramente. En España, cada nueve segundos una empresa es ciberatacada. La ciberseguridad es un elemento base que cada vez posee mayor relevancia en las estructuras empresariales. Debe ser, sobre todo, una cuestión de educación empresarial. Las personas empleadas deben entender qué es la ciberseguridad y cada uno, en su medida, ser responsables. En nuestro caso, sufrimos un ataque que fuimos afortunadamente capaces de detectar a tiempo y aprendimos algo clave. Debemos trabajar para evitarlo, y también debemos seguir estando preparados porque, sin duda, tarde o temprano todos lo vamos a sufrir y es importante tener un plan de actuación.



¿Qué desafíos inmediatos tienen por delante las empresas en el ámbito tecnológico?

Enfrentarnos a un mundo globalizado, competitivo, hiperautomatizado y con tecnologías que empoderan a las personas. La mejor decisión es apostar por el valor añadido y la especialización porque ahí es donde una organización puede competir, puede atraer y fidelizar el talento. De lo contrario, no podrá hacerlo ante competidores con mayor capacidad. En nuestro caso, queremos ser un proveedor global y creemos que estamos en el momento y en el lugar. Hace 20 años soñábamos con ser 3.000 empleados. Ahora que tenemos este tamaño, nos vemos capaces de competir por ser uno de los principales proveedores globales y nuestro modelo también es de especialización y valor añadido.