Microsoft y Amazon avalan el posicionamiento de Aragón como "región estratégica" en tecnología

Alberto Granados y Suzana Curic, máximos responsables en España de las multinacionales estadounidenses Microsoft y Amazon Web Services (AWS), han defendido este miércoles en el congreso de tecnología The Wave que se celebra en Zaragoza las bondades de las inversiones millonarias en centros de datos que ambas compañías están materializando en Aragón. Apuestas que, han señalado, posicionan a la Comunidad como "región estratégica" en tecnología y ayudarán a generar un ecosistema que beneficiará tanto a grandes empresas como a pequeñas. Los ponentes 'estrella' de la primera edición de un evento que tiene vocación de continuidad aportaron valor a la cita y se convirtieron en el mejor espaldarazo a sus organizadores, encabezados por el Gobierno autonómico.

Más allá de la ubicación geográfica, la disponibilidad de espacio y el acceso a energías renovables, fortalezas reconocidas por los dos directivos, Microsoft y AWS han visto en Aragón -han subrayado- un potencial de explotación de talento importante y la posibilidad de trabajar mano a mano con 'partners' (socios) que pueden ayudarles a generar actividad y crecer, crecer mucho, en gran parte con el empleo de inteligencia artificial (IA), herramienta que lejos de generar temores estará disponible para ganar más competitividad. "Tenemos más de 300 'partners' en Aragón y la nube tiene que estar cerca de cualquier empresa", ha indicado Granados, que ha destacado los logros del acuerdo que tiene con Ibercaja y el trabajo que lleva a cabo Microsoft con consultoras zaragozanas como Hiberus, Integra e Inycom. Con ellos, ha recalcado, se impulsa "la magia de crecer" y "se generará talento digital en la región".

El presidente de Microsoft España ha reseñado que con el nuevo desembarco en Aragón su contribución al PIB regional ascenderá a 264 millones de euros y la generación de puestos de trabajo será de unos 2.100 empleos de alta cualificación. Alberto Granados ha explicado que su experiencia en la apertura de centros de datos en países asiáticos le permite asegurar que la contribución de estas inversiones a la creación de ecosistemas tecnológicos más fuertes está garantizada.

Suzana Curic, por su parte, ha destacado el volumen de inversión anunciado por Amazon Web Services en Aragón (2.500 millones de euros en diez años), ha recalcado el compromiso de la compañía con la sostenibilidad en la instalación de centros de datos y defendido el valor de la formación de las personas que trabajen en tecnología. "La transformación solo va adelante si hay formación", ha indicado.

La inteligencia artificial ha copado gran parte de las intervenciones de los ponentes de Microsoft (entrevistado por Marta Ríos, directora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón) y de AWS (con quien conversó el director general de Política Económica, Javier Martínez). Alberto Granados se ha mostrado convencido de que la IA "es un proyecto cultural y de negocio, no un proyecto de tecnología" y ha enumerado cuatro aspectos en los que la herramienta genera gran impacto en una empresa: la productividad por empleado, la relación con el cliente, la optimización de procesos y la capacidad de innovar a más velocidad.

El presidente de Microsoft España ha reseñado que en todas las empresas donde se ha introducido la IA el empleo no solo no se ha destruido sino que se ha creado y ha defendido que con ella se automatizarán todas aquellas tareas que no generan valor mientras que en aquellas en las que es necesaria la intervención humana seguirán existiendo. Eso sí, ha reconocido que hará falta más formación en todos los trabajadores, sean jóvenes o mayores, de carreras tecnológicas (STEM) o no, para poder sacar el máximo provecho posible de la herramienta. "Habrá un nuevo paradigma de desarrollo digital", ha apuntado Granados, que se ha referido al diálogo que la IA ayuda a generar como un hecho que "nos está humanizando". El directivo ha hecho alusión a una de las declaraciones que hizo a este diario en una entrevista publicada el pasado domingo: "La inteligencia artificial tiene que ver con volver a ser niño".

"El potencial de la IA es muy grande", ha sostenido asimismo Suzana Curic, que ha hecho un llamamiento a "seguir trabajando" para un uso "responsable" de la herramienta. "La parte de responsabilidad impulsa confianza y esta genera una reacción que se traduce en innovación", ha señalado.

Defensora de la presencia de más mujeres en el mundo tecnológico, Curic ha reconocido cómo una profesora la convenció en su día de cursar una carrera de números que con los años le ha dado muchas satisfacciones. Demostrar que las matemáticas con divertidas, que con ellas se pueden hacer muchas cosas en beneficio de la sociedad y la confianza en un trabajo con futuro, ha precisado, son argumentos más que válidos para meterse en ese mundo.

La líder de Amazon Web Services en España y Portugal ha querido elogiar a los organizadores del congreso The Wave, consciente de que ha habido muy poco tiempo para pergeñarlo y llevarlo adelante, y se ha mostrado convencida de que el encuentro se afianzará como una cita ineludible del sector de la tecnología a nivel nacional, comparable con los que se celebran en Madrid o Barcelona.