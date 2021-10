La innovación es la clave para seguir creciendo en un mercado cada vez más competitivo

Hasta el siglo XX, la monta natural era la única alternativa en la cría del ganado porcino. Por eso, la sustitución progresiva de la cubrición natural por la inseminación artificial con semen refrigerado, que se produjo a finales de los años 70 en España, fue todo un hito, resultado de la continúa investigación en estas técnicas reproductivas. Este es solo un ejemplo, pero muy significativo, de como "la investigación está en el ADN del sector porcino, que siempre ha intentado estar a la última en materia de conocimientos, porque este es el pilar que nos hace avanzar y ser cada día más competitivos. Y España ha sido uno de los países que más ha apostado por la I+D dentro del sector", apuntó Antonio Montull, consejero delegado de Cincaporc, y uno de los participantes en la mesa debate ‘Innovación, retos y futuro’.

Un acto incluido dentro de la jornada ‘El futuro del sector porcino’, que se ha celebrado esta semana en el edificio central de Caja Rural y que, coordinado por Luis Humberto Menéndez, jefe de Economía de HERALDO DE ARAGÓN, también contó con la presencia de Jesús Mena, director general de Magapor; Isidro Escalante. director general de IG Incineradores; y Enrique Bascuas Barba, director general de Alendi.

Uno de los aspectos en los que coincidieron todos los ponentes es que la innovación siempre ha sido un pilar clave para lograr la mayor competitividad y rentabilidad posible, y que es necesario innovar en todas las fases del proceso, desde los aspectos propios de la biología del animal, pasando por el tipo de alimentación que demanda, las características que exige una granja 5.0 o el proceso de eliminación de los cadáveres de los animales.

Y esa innovación es, en palabras de Enrique Bascuas, el factor que ha permitido que el porcino sea un sector muy eficiente, pero "a eficiencia no se puede entender sin innovación" y recordó la necesidad de seguir investigando para profundizar en las necesidades de estos animales, en el tipo de alimentación que precisan o en otros cuestiones, como el uso de purines y la importancia de que ganaderos y agricultores encuentren un punto de confluencia y puedan aplicar estos residuos de forma sostenible.

Pero para que esta innovación sea posible, los cuatro ponentes insistieron en la necesidad de contar con ayudas de todo tipo, no solo económicos, que provengan tanto de arcas públicas como privadas. "En Magapor llevamos más de 30 años contando con el apoyo de la Universidad donde hemos encontrado grandes compañeros de viaje, pero otras muchas veces hemos innovado gracias a las peticiones que hemos recibido de nuestros clientes. Y también la administración es sensible a la investigación, aunque, en ocasiones, les cueste entender que la innovación también existe en el sector agropecuario, no solo en el industrial" explica Jesús Mena.

Otras veces, como recordó Isidro Escalante, esta innovación ha venido motivada por grandes crisis, como la de las vacas locas, que puso en jaque al sector ganadero hace varias décadas, pero que "se convirtió en un revulsivo para desarrollar nuevos sistemas, mucho más eficientes", explicó.

Crisis de suministros y materias primas

Y otra crisis, la de la covid-19, también fue objeto de debate y todos expusieron su preocupación por la falta de productos y materias primas, los plazos de entrega de las mercancías debido a la crisis de los microprocesadores o el incremento de precios en los servicios de transporte, hasta el punto de que, como señaló Montull, se han calculado incrementos en el coste de la alimentación de los animales que superan el 40%. "No sabemos dónde va a llegar el alza de las materias primas, pero está creando una inflación mala, porque no se ha producido por un incremento del consumo, sino de la subida de los costes", concluye.

1 Jesús Mena, director

general de Magapor "Para poder posicionarse dentro del competitivo mercado del sector porcino y conseguir ser una empresa totalmente innovadora, líder a nivel mundial, no hay que dejar nunca de actualizar", apuntó Jesus Mena, director general de Magapor, empresa dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y distribución de tecnología para la inseminación artificial en el porcino y que, según sus propias palabras, cada cuatro o cinco meses, presenta novedades, algunas fruto de las demandas que recibe de sus propios clientes.

Mena recordó que esa innovación debe estar presente en todos y cada uno de los procesos, desde los laboratorios al producto final, con el reto de conseguir la "máxima rentabilidad". Fieles a esta premisa, en Magapor consideran que su liderazgo dentro de su mercado se debe a esta innovación y siguen trabajando para lograr la digitalización de todos los procesos "buscando evitar el fallo humano y que sea el propio software el que tome las decisiones", aseguró Mena, quien mostró su convencimiento de que la crisis de la covid-19 ha traído consigo grandes cambios en los procesos productivos.

2 Isidro Escalante, director general de IG Incineradores Para que un ganadero de porcino pueda programar con una pantalla táctil su horno crematorio, que le ofrece una incineración ‘in situ’, hacen falta muchas horas previas de ensayos por parte de técnicos cualificados y eso lo saben muy bien en IG Incineradores, empresa que ofrece a sus clientes un sistema muy seguro y económico de eliminación de cadáveres, tal y como recordó en la mesa redonda, Isidro Escalante, su director general. "Nosotros nos encargamos de la distribución, porque la innovación está en nuestra empresa matriz, AddField Environmental Systems, líder mundial en incineración", con más de tres décadas de experiencia en la fabricación de incineradores».

En su intervención, Escalante hizo alusión a un tema de actualidad, el Brexit, aunque matizó que lo peor de todo esto ha sido "la incertidumbre de los años previos, cuando no sabíamos cómo iba a evolucionar el tema, pero hay que adaptarse a todo y nosotros somos muy flexibles. Los primeros días, los problemas más serios estaban en la frontera, pero actualmente se está gestionando mejor".

3 Antonio Montull, consejero delegado de Cincaporc Antonio Montull, consejero delegado de Cincaporc, reconoció en su intervención que desde su empresa se han recorrido "medio mundo" buscando lo más interesante que se producía dentro del mercado ya que, según sus propias palabras, "en el ADN del sector porcino se incluye estar a la última en materia de conocimiento porque es este factor el que nos ayuda a mejorar". Montull insistió en que, cuando se habla de innovación, todo el mundo piensa en sectores como la automoción, pero recordó que dentro del sector agropecuario se están obteniendo muy buenos resultados, lo que ha provocado que "España sea un país muy competitivo, porque es uno de los lugares del mundo donde más se ha apostado por la I+D+i".

Como anécdota, mencionó que en 1999 recibieron un Porc d'Or a la máxima productividad al conseguir una producción de 25,3 lechones cuando la media era de 15, mientras que hoy el porcentaje ronda los 40. "Esto no es casualidad, es fruto de la investigación, de lograr ser lo más competitivos posible, y siempre con los costes adecuados".

4 Enrique Bascuas,

director general de Alendi Enrique Bascuas, director general de Alendi, hizo mención a que la innovación es un pilar clave para seguir avanzando dentro del competitivo sector del porcino y aseguró que, aunque haya que seguir invirtiendo mucho, "no podemos parar, porque hacerlo nos llevaría al fracaso. Tenemos que seguir analizando las necesidades de los animales, para ver lo que necesitan y conseguir la máxima rentabilidad y viabilidad posibles", apuntó.

En este sentido, Bascuas hizo mención a la importancia que para lograr estos objetivos tiene el Clúster Nacional de Productores de Porcino, cuyo principal reto, desde su creación hace unos años, es promover la colaboración entre las empresas del sector para abordar desafíos de interés común a través del desarrollo de proyectos de I+D y la realización de actividades formativas especializadas.

Bascuas también se refirió a la crisis de precios y suministros que ha venido tras la pandemia y aseguró que "la inestabilidad mundial nos afecta de forma directa", y que era importante lograr un punto de unión para seguir avanzando en un mercado que cada vez demanda más calidad.

Ana esteban