La importancia del márquetin y la colaboración de todos los agentes del sector agroalimentario

Doctor en Economía Agraria por la Universidad de Cornell, la carrera profesional de Luis Miguel Albisu se asienta sobre tres pilares fundamentales: la investigación en márquetin, la formación y el contacto con el sector agroalimentario.

Agradece enormemente el Premio a la Persona con Mayor Implicación en el Sector Agroalimentario en la III edición de los Premiso Heraldo del Campo. "Los premios siempre se reciben con mucha ilusión, son una inyección de vitaminas. Pero este en concreto tiene, para mí, algo muy especial, porque es un reconocimiento a que la labor de investigación tiene implicación directa en el sector agroalimentario -explica Albisu-. En general, existe la idea de que la investigación está alejada de la economía real. Yo he tratado de romper esa imagen. Durante mi estancia en el extranjero, me di cuenta de que, allí, la investigación estaba muy cercana al sector. He tratado de aprender de esas vivencias y trasladarlas a nuestra tierra".

Considerado como uno de los precursores en la Comunidad en cuanto a técnicas de comercialización y márquetin en torno a temas relacionados con el sector agroalimentario y el desarrollo rural, Luis Miguel Albisu ha tratado de mostrar el potencial de esta herramienta para generar valor. "Antes no se conocía ni se valoraba el márquetin dentro del sector, y es muy importante. Ahora la cosa ha cambiado, pero aún hay camino que recorrer", señala.

"Este premio es un reconocimiento a que la labor de investigación tiene implicación directa en el sector agroalimentario"

La promoción de estos conocimientos resulta fundamental para seguir avanzando. Actualmente es coordinador científico del Máster Internacional en Marketing Agrolimentario del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, concebido para formar profesionales en el ámbito del márquetin agroalimentario. El prestigio de estos estudios es conocido en todo el sector. En palabras de Albisu: "Han venido primeras espadas de todo el mundo. El 40% de los profesores son de Estados Unidos".

Estudioso también de los vinos de Aragón, es uno de sus referentes internacionales gracias, entre otras cosas, al proyecto ‘Garnacha’ para posicionar la variedad autóctona de la Comunidad en Estados Unidos. "La idea era muy novedosa: tratar de promocionar los vinos de garnacha en el país americano. Era complejo porque estábamos rompiendo una idea muy arraigada aquí, que es la de Denominación de Origen. El problema es que, aunque aquí es un sello con gran prestigio, en Estados Unidos es totalmente desconocido. Allí valoran los vinos por su variedad. Para poder competir necesitábamos adaptarnos al mercado, un concepto muy conocido en el mundo del márquetin, y por eso había que vender la idea de ‘vinos de garnacha’", explica Luis Miguel Albisu. Asegura que la mayor dificultad fue reunir a las Denominaciones de Origen que existen en Aragón, que normalmente realizan las promociones por separado, y que trabajasen juntas para sacar adelante este proyecto. Se consiguió incluso incluir a otra de Cataluña.

El proyecto ‘Garnacha’ para posicionar

la variedad autóctona en Estados Unidos tuvo que romper con ideas tan arraigadas como

la Denominación de Origen

Uno de los grandes retos del futuro es el ‘Agricultural Knowledge Innovation System’, un concepto que reivindica la actuación conjunta de todos los actores de la cadena agroalimentaria para resolver los problemas del sector e innovar. A raíz de esta inquietud, creó la Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario y va a publicar un libro, junto con otros dos autores, titulado ‘AKIS: el conocimiento a la innovación en el sector agroindustrial’.

Ir al Especial III Edición Premios Heraldo del Campo