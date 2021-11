Una noche de agradecimientos para el sector primario, convertido en principal en los últimos meses

Gracias. Esta es la palabra que más se escuchó en la III edición de los Premios Heraldo del Campo que se celebró el pasado lunes en el edificio de Caja Rural, del Coso zaragozano, anfitrión de la velada. Gracias a los agricultores, ganaderos, industrias agroalimentarias y resto de personal implicado en el sector primario porque, a pesar de las dificultades que se han vivido en los últimos meses, como consecuencia de la pandemia y la crisis de desabastecimiento, nunca han faltado en los lineales de los supermercados y en las tiendas de proximidad productos para llenar las neveras y servir nuestras mesas.

Gracias que Joaquín Olona, consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, presente en el acto, hizo extensibles a HERALDO DE ARAGÓN, en general, y al suplemento Heraldo del Campo, en particular, porque "contribuye a dar visibilidad a un sector primordial en Aragón (responsable del 10% del PIB) y a quien lo lidera". Y gracias a todos los asistentes a una gala en la que se puso en valor un colectivo que, como bien dijo el director de HERALDO, Mikel Iturbe, "no es solo el sector primario, sino que es el principal de nuestra economía". Personas y empresas que además de encargarse de abastecernos de productos se "comprometen con el territorio y se encargan de asentar población". Profesionales que "han estado, están y seguirán estando ahí a pesar de la pandemia, el desabastecimiento y las incertidumbres".

Un sector al que cada vez se le exige más, ya que la sociedad no solo demanda productos de calidad del campo si no servicios, tal y como recordó Olona, quien apuntó que "en los próximos años el crecimiento del sector agroalimentario vendrá de la mano de la industria y la distribución". En este sentido, insistió en que para aumentar las ventas y consolidarse en un mercado tan competitivo "no es suficiente con ser grandes productores sino que hay que ser buenos vendedores y para eso nos va a hacer falta incorporar muchísima más innovación y compromiso medioambiental", manifestó el consejero.

Como ejemplo puso la figura de uno de los galardonados de la noche, Luis Miguel Albisu, quien recibió el galardón a la Mayor Implicación en el Sector Agroalimentario de mano del propio Olona y de Ignacio Martínez de Albornoz, director del Área de Negocio de Prensa de Henneo. En su discurso de agradecimiento, Albisu aseguró que "todos los premios son muy bien recibidos", pero este era muy especial porque se le da a un investigador que ha aplicado sus conocimientos para sacar la mayor rentabilidad económica, algo que "en el proceso investigador no siempre es fácil de conseguir, porque exige mutua credibilidad por ambas partes".

Con anterioridad se había entregado el galardón DF Grupo al Impulso Cooperativo, que recayó en el Grupo Agroveco, cuyo director gerente, Fernando Valdrés, recordó la importancia del cooperativismo en nuestro territorio.

El premio Caja Rural de Aragón en la categoría Proyecto Agroalimentario más Innovador fue a manos de Pork Calanda, empresa perteneciente al Grupo Piensos Costa, cuyo responsable de Granjas Propias, Pablo Burdió, agradeció e hizo extensible al equipo humano que trabaja en estas instalaciones, pioneras en materia de tecnología y bienestar animal.

El premio Fertinagro Biotech en Responsabilidad Medioambiental fue a parar a la empresa Exafan, cuyo director de Desarrollo, David Marcuello, recordó que se trata de un galardón que "premia el esfuerzo y el trabajo de un grupo que apuesta por un tipo de ganadería con la que se quiere conseguir un planeta más habitable".

