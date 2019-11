La gran novedad de esta edición se compra, se prueba y se disfruta en el mercado saludable

Es la guinda del congreso y la novedad más destacable de esta edición. El mercado saludable, un recinto expositivo apoyado por el Gobierno de Aragón, servirá para conocer, degustar y adquirir los productos más emblemáticos del territorio aragonés, además de que permitirá poner en práctica muchas de las recomendaciones que se ofrezcan en las ponencias, charlas y demostraciones. En ellas se abordarán las propiedades, las combinaciones y los cocinados de los alimentos más beneficiosos para el organismo, entre otras cuestiones de interés, por ello resulta interesante disfrutar, in situ, del sabor de muchos de ellos sin necesidad de salir del Palacio de Congresos de Zaragoza.

A su vez, los productores agroalimentarios de la Comunidad reivindican su papel en esta cita gastronómica, pues también son responsables de proporcionar unos alimentos saludables y de calidad. En total, son 23 los expositores que confluirán en la planta principal del recinto, en el espacio que se ha denominado Despensa y que representa la esencia de esta primera edición del mercado saludable, con una amplia gama de productos emblemáticos de la cocina aragonesa. En esta zona de exposición también habrá ocasión de probar muchos de los sabores típicos de la tierra.

En el mercado, se distinguen zonas para la degustación de productos específicos. Por un lado, la aceitería, con la correspondiente cata de propuestas procedentes de distintas regiones dentro de la Comunidad; y, por otro, la coctelería, que busca sorprender a los asistentes con bebidas deliciosas y muy saludables, entre otros productos que se darán a conocer al público.

Todo ello, bajo los más altos estándares de calidad, pondrá en valor la rica y variada despensa de la Comunidad, al tiempo que demostrará que una dieta equilibrada no está reñida con el deleite del paladar. Disfrutar comiendo, y hacerlo de forma sana, es el ‘leitmotiv’ de este espacio que se engloba dentro del plan ‘Comparte el secreto’, una iniciativa del Ejecutivo autonómico para impulsar la promoción de los productos aragoneses. Aldelís, Mercazaragoza o Gardeniers–Atades son algunos de los expositores que se podrán encontrar en la zona del mercado y que facilitarán información sobre sus servicios.

Asimismo, se contará con una zona infantil dispuesta con ‘photocall’, globos y actividades de animación para que el evento pueda disfrutarse en familia. Es esta otra de las novedades de esta edición del congreso, que pretende abrirse al público en general y atraer la visita de mayores y pequeños al foro, ya que la gastrononomía y, más concretamente, una alimentación saludable, es una cuestión central en la educación que debería inculcarse desde la temprana edad.

Lácteos

Vinos

Cervezas

Dulces

Varios

Fruta y verdura

Aceite

se dedica elaboración, distribución y comercialización de quesos, yogur, mantequillas y otros derivados lácteos.: en la comarca turolense de Cuencas Mineras se halla esta quesería en la que se trabaja con leche cruda de oveja para mantener su sabor tradicional.: hay un carácter de exclusividad, desde el cuidado del rebaño de ovejas hasta la leche, pasando por la elaboración de los quesos.: primera bodega de Aragón con la distinción de Empresa Artesanal Alimentaria en 2016. Dispone de vino tinto y blanco procedentes de las variedades: alcañón, garnacha, macabeo y cabernet sauvignon.: ubicada en la plaza Mayor de Aínsa, la tienda vende delicatessen. Destaca su vinoteca. Sus responsables son fundadores del Proyecto Vignerons Independientes de Huesca.: del Campo de Borja, produce los espumosos de garnacha, macabeo y chardonnay, además de los tranquilos blanco de ‘chardonnay’ y tinto joven de garnacha y tempranillo.: de una familia de dilatada trayectoria bodeguera nació Cachirulo, el vino de la familia Torcal, en Cariñena.: en el valle altoaragonés de la Guarguera está Aineto, donde se elaboran estas cervezas artesanales, que se caracterizan por su método ecológico.: nace en 2014 para aportar su sello al mundo de las cervezas artesanas. En 2018 con Cerea Productos Naturales Premium se apoya en la cerveza artesana, el aceite de oliva producido en Mediana de Aragón, la trufa negra y el azafrán.: priman los productores locales y las materias primas de cercanía, que transforman de forma artesanal, respetando los tiempos y sin aditivos.: empresa familiar, afincada en Zaragoza, que desde su Mallorca natal trajeron la tradicional elaboración de la ensaimada, que continúa gracias a la tercera generación 55 años después.: productora aragonesa de miel y mermelada en la comarca del Bajo Aragón. Se trabajan cuatro variedades: romero, tomillo, de plantas aromáticas y azahar.: la variedad de mieles producidas por sus colmenas les permite experimentar con los sabores de la hidromiel, bebida alcohólica elaborada a partir de una mezcla de agua y miel.: la miel procedente del valle de Tena y el agua pura de las montañas del pirineo aragonés identifican esta selecta bebida.: ya son varias las generaciones que se dedican a la repostería en Peñaflor de Gállego para seguir ofreciendo productos con los ingredientes naturales de siempre.: es una de las pastelerías más antiguas de España, regentada por la misma familia que la fundó en 1874 en Daroca.: empresa familiar en Más de las Matas, dedicada a la elaboración de pastas artesanas del Bajo Aragón. Hechas como antaño, con las mejores materias primas, para una óptima calidad.: obrador de pasta fresca en Zaragoza, que utiliza productos ecológicos y de cercanía para elaborar una pasta con personalidad.: la explotación trabaja con los recursos de Castejón de Valdejasa, concretamente con sus afamados escabechados.: empresa familiar de Caspe, dedicada a la fabricación artesanal de encurtidos, alcaparras, banderillas, cebollitas, guindillas u olivas.: veinte años de tradición en una gama de semiconservas de pescado de anchoas, salmueras, boquerones, pinchos combinados con encurtidos, etc.: segunda generación de panaderos que elabora propuestas con harinas ecológicas y repostería tradicional. También vende pan sin gluten, sin huevo y sin lactosa.: el restaurante del municipio zaragozano ha derivado en una línea de productos gourmet, entre los que destaca la sal de garnacha.: se distingue su evolución a las más modernas técnicas de cultivo. Sus productos estrellas son la borraja y el tomate rosa.: dedicada al cultivo y venta de frutas y verduras en La Almunia de Doña Godina. Bajo la marca Huerta de Zaragoza envasa borraja, acelga y escarola y estacionalmente pimiento, pepino, tomate y calabacín. En cuanto a la fruta, destaca la variedad de manzanas, melocotones, peras y ciruelas, entre otras.: es la primera almazara ecológica de la provincia de Huesca. Se basa en la recuperación de variedades autóctonas del Somontano y en la cuidada elaboración de aceites de oliva virgen extra.: en La Almunia de Doña Godina, producen aceite y cultivan almendras, peras, caquis y cerezas.: se impulsó y fundó la DO de Aceite de Sierra de Moncayo y se presentan los aceites de Pago La Corona. También elaboran la uva de muchos vinos de la DO Campo de Borja.: aceite de oliva virgen extra elaborado a partir de las variedades de aceituna empeltre y arbequina.