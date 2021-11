La doctora Torrijo responde a tipos de miomas y cómo tratarlos

La doctora Cristina Torrijo, miembro de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza y referente en el tratamiento de miomas sin cirugía, ha respondido a las dudas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre tipos de miomas y cómo tratarlos.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Tres miomas de ocho centímetros

Pregunta de la lectora: Me encontraron tres miomas de casi ocho centímetros. ¿Qué tratamiento me recomienda? ¿La radiofrecuencia, cirugía...? Tengo 42 años.

Respuesta de la doctora: Siempre se puede intentar hacer radiofrecuencia, pero si tienes tres miomas de 8 centímetros cada uno es posible que no mejores lo suficiente. Mientras que, con la cirugía, la mejoría es segura. Lo que sí necesitas es tratarlos, pues aún eres joven y van a seguir creciendo.

Miomas y tratamientos anticoagulantes

Pregunta de la lectora: ¡Hola! Tengo un mioma de unos siete centímetros, el cual me provoca estar con la regla prácticamente tres semanas al mes y he leído sobre su eliminación por radiofrecuencia. Yo estoy operada del corazón y estoy anticuagulada. Mi duda es si este tratamiento está contraindicado con el anticoagulante o no habrá problemas en ese sentido. Muchas gracias

Respuesta de la doctora: Como en cualquier otro procedimiento, deberíamos suspender la anticoagulación unas horas para evitar un sangrado excesivo de la técnica, pero puede realizarse.

Mioma en la pared externa del útero

Pregunta de la lectora: Tengo un mioma en la pared externa del útero de cinco centímetros que va creciendo en cada revisión. No hay sangrado pero sí pesadez y dolores agudos al ovular. ¿Recomendarías extirparlo? ¿Sería posible por radiofrecuencia? Tengo 30 años.

Respuesta de la doctora: No creo que estos síntomas estén producidos por el mioma. Por tanto, podrías tratar el mioma y seguir con los síntomas. Lo correcto a tu edad sería controlarlo y, si sigue creciendo, entonces tratarlo de la forma que decidas. Serías candidata a radiofrecuencia. Deberías informarte y decidir.

