La doctora Medrano resuelve las dudas sobre hipertiroidismo, azúcar elevado y medicamentos para la diabetes

La clínica Paracelso Sagasta, ubicada en la calle Lagasca, 3, cuentan con un amplio servicio con más de 15 especialidades médicas. La endocrinología es una de ellas, disciplina médica que se encarga del diagnóstico y el tratamiento de enfermedades hormonales, metabólicas y derivadas de problemas nutricionales. La doctora Ana Medrano es una de las profesionales que desarrolla su labor profesional en este ámbito y que ha dado respuesta a las dudas de los lectores de Heraldo.es acerca de cuestiones como la diabetes o el hipertiroidismo.

A través de consultaatumedico.heraldo.es, los lectores de HERALDO pueden enviar sus dudas, que la doctora responderá de forma mensual.

Hipertiroidismo y nódulos

Pregunta de la lectora: Fui diagnosticada de hipertiroidismo y cuando se reguló deje de tomar la medicación. Me dijeron que tengo nódulos, y un médico quiere hacer punción y otro me dice que no. ¿Qué me recomienda? Obviamente, no quiero llegar a la punción.

Respuesta de la doctora: El hecho de tener nódulos o no puede estar asociado o no al hipertiroidismo. Si el hipertiroidismo analíticamente está controlado, perfecto. Entonces, con respecto a los nódulos, la indicación de una punción o no, normalmente va en función de las características del nódulo. Si tienes nódulos TI-RADS 4, que es la clasificación de los nódulos ecográfica, sobre todo más de 1 cm o adenopatías o alguna característica que pueda aparentar de malignidad, tipo calcificación, estaría indicado hacer una punción del nódulo. Más que nada porque aporta mucha información con un riesgo muy bajo. Todo esto a no ser que ya tengas una punción previa y que el nódulo esté estable. El riesgo-beneficio que tiene, si es un nódulo mayor de TI-RADS 4, solemos recomendar hacerlo. Sobre todo porque en el caso que nos pasemos por alto que sea una neoplasia, una patología maligna de la tiroides, requiere un tratamiento rápido. Con lo cual, en este caso recomendamos la punción.

Azúcar a más de 200

Pregunta del lector: Hola doctora. Llevo con diabetes más de 22 años y tengo 70. Desde hace unos meses me levanto muy alto, puedo llegar a más de 200 mg. Utilizo el sensor y justo a las 9 am pega la subida. Tomo Levemir 25 y 19 U, estoy ahora en 24 U antes de cenar. Siempre ceno lo mismo y muy organizado. Creo que me levanto más alto por la dosis ¿Qué me aconseja? Estoy desesperado y nunca me habí­a pasado antes.

Respuesta de la doctora: Hay que decir que si haces más de 22 años que tienes diabetes muy probablemente, aparte de las necesidades de insulina, el cuerpo genera una patología que se llama resistencia periférica de insulina, que es que la insulina conforme nos hacemos mayores funciona un poco peor y tu cuerpo responde peor a ella. Entonces, esto significa que, aunque tú durante 22 años hayas cenado lo mismo y hecho la misma actividad, puede ser que deje de hacer su función y que necesites más dosis para tratar lo mismo. Con lo cual, en este caso recomendaría aumentar la dosis si hace falta, o bien intentar cenar un poquito más temprano, reducir el aporte de hidratos de carbono, sobre todo aquellos de absorción rápida en la cena, y si es posible, esto siempre es muy recomendable, aparte de beber bastante agua, hacer algo de actividad física después de la cena. Es decir, cenas temprano y si puedes salir a caminar 20 minutos sería lo adecuado. Con esto nos aseguramos que te baje un poquito el azúcar posteriormente. Pero sí, es normal que te pueda pasar esto.

Medicamentos para la diabetes

Pregunta del lector: En vez de Glymefor 4/1000, ¿qué otra pastilla se puede tomar?

Respuesta de la doctora: Esta pregunta es complicada porque hay mil opciones para la diabetes. Piensa que para que un médico de familia, internista o un endocrino prescriba un fármaco para la diabetes no solo se basa en los fármacos que disponemos sino en las características del paciente. La metformina es el fármaco de primera elección para diabetes. Aparte del tratamiento dietético, que es lo fundamental. Entonces, si te han recetado esta pastilla será en base a algo más. Generalmente hay que mirar que no tengas insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, vasculopatías asociadas, que te hace decantarte por un lado o por otro.

Este comprimido (Glymefor) que tomas tiene dos principios activos: la metformina y otro, que es un poquito más de elección en función de las características del paciente. ¿Se puede tomar otras pastillas? Por supuesto. Pero esto hay que valorarlo en función de la tolerancia, de las características del paciente. Con lo cual es bastante difícil afirmar por aquí si se puede cambiar de pastilla. Por lo tanto, la respuesta es sí que se puede cambiar, pero tendríamos que estudiar al paciente.

Control del azúcar

Pregunta del lector: Hola, creo que no tengo diabetes, pero suelo tener el azúcar en sangre en 150. ¿Qué puedo hacer para que baje? Me cuido, pero no disminuye.

Respuesta de la doctora: Sería muy importante saber si este valor de 150 es un valor puntual (antes de la comida, después de la comida o en ayunas) porque sí que nos cambia mucho. Es cierto que valores mayores a 120 nos hacen pensar que eres (no sabemos si diabético o no, porque nos hacen falta algunos valores más), pero prediabético prácticamente seguro. E incluso te diría que si fuera en ayunas sería casi diagnóstico de diabetes. A no ser que hubiera algún fármaco de por medio o situación diferentes.

Para que esta cifra baje, en primer lugar, tiene que valorarte correctamente tu médico. Y segundo, sobre todo, las medidas higiénico-dietéticas. Hacer una actividad física importante, esto significa caminar al menos 20 minutos después de cada comida (desayuno-comida-cena). Tomar poco hidrato de carbono de absorción rápida y beber bastante agua. Si con esto no se controla, pues sí que habría que iniciar un tratamiento. Pero sería conveniente mentalizarte que la diabetes empieza a jugar un papel importante, teniendo en cuenta que es una patología que no da la cara hasta que es tarde.