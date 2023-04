Hipotiroidismo, gastritis crónica, diabetes y tratamientos de insulina: la doctora Medrano resuelve las dudas de los lectores

Uno de cada siete adultos en España padecen diabetes, una de las enfermedades crónicas más prevalentes y que se caracteriza por un incremento de los niveles de azúcar en sangre. Su tratamiento y control depende de un especialista en endocrinología, como la doctora Ana Lidia Medrano, que desarrolla su labor en la clínica Paracelso Sagasta de Zaragoza. Esta experta ha resuelto las dudas de los lectores de Heraldo.es acerca de esta enfermedad y de otras patologías relacionadas.

A través de consultaatumedico.heraldo.es, los lectores de HERALDO pueden enviar sus dudas, que la doctora responderá de forma mensual.

Diabetes tipo 2

Pregunta del lector: Tengo diabetes mellitus tipo 2. Hace un año me salía al 5,25 en un análisis de sangre, indicadores de que tengo principios de hipotiroidismo y hace 3 meses me ha salido 8,65. El médico me ha dicho que cuando llegue a 10 me tendrán que medicar, la glicada la tengo en 7,5. ¿Se puede hacer algo para revertir el hipotiroidismo?

Respuesta de la doctora: Prácticamente no. La etiología más frecuente del hipotiroidismo suele ser autoinmune y también a veces está relacionado con infecciones virales. La tiroides necesita un aporte de yodo para funcionar correctamente, pero la población general con una dieta estándar suele tener el aporte de yodo suficiente. Por lo tanto, no se puede revertir este hipotiroidismo a nivel no farmacológico, y el inicio del tratamiento depende en parte de la sintomatología. Es cierto que hay personas con TSH elevadas, pero con T3 y T4 normales, por lo que se puede alargar el inicio del tratamiento. Y en el caso de gente muy sintomática (muy cansada, ganancia de peso, alteración del ritmo intestinal con tendencia a ganar peso o muy bajos anímicamente) generalmente se empieza lo más precozmente posible para mejorar toda esta sintomatología.

Tratamiento para la diabetes

Pregunta del lector: ¿Qué medicamento es mejor para la diabetes y el que tiene menos contraindicaciones?

Respuesta de la doctora: Generalmente el medicamento de elección y de primera línea para la diabetes suele ser la metformina, porque es sobre el que tenemos más evidencia, funciona mejor, da menos efectos secundarios y tiene menos riesgos de hipoglucemias. Como ya sabéis, el primer tratamiento para la diabetes siempre es dieta y ejercicio físico. Dieta me refiero a ser posible comer en 5 tomas, en lugar de en 3, para evitar los picos de azúcar, dieta hipocalórica dentro de lo posible, rica en proteínas y pocas grasas, y sobre todo un ejercicio metabólico/físico regular. Hay muchas información respecto al tema deporte, pero hacer más de 10.000 pasos sería lo adecuado e intentar caminar después de cada ingesta alimentaria durante las 2 siguientes horas para evitar la subida de azúcar.

Gastritis crónica y diabetes

Pregunta del lector: Tengo 64 años y desde hace muchos años gastritis crónica, hipertensa, mi peso es 62 kilos y mido 1,50. Hace un año, en una analítica de sangre, me dijeron que soy diabética. Me hago tomas dos veces por semana en ayunas, hay días que tengo 119 y otros 140. Estoy medicada con Ristaben de 100mg. Quisiera saber si se pudiera buscar otra opción, si controlando la gastritis que está siendo tratada también mejoraría la diabetes. Gracias.

Respuesta de la doctora: Esos valores son muy elevados, sobre todo el de 140 y en ayunas. Ristaben en principio es un fármaco para la diabetes, pero no suele ser de primera línea. Generalmente, como medicamento de primera línea utilizamos la metformina, a no ser que cada paciente tenga sus casos especiales, como los que no toleran la metformina por síntomas gastorintestinales, etc. Es cierto que este caso habría que revisarlo especialmente para ver que no hay insuficiencia renal, que no haya ninguna contraindicación o alergia como tal y no tengamos factores de riesgo cardiovascular, etc.

Diabetes tipo 2

Pregunta del lector: Buenas tardes. Mi madre de 80 años, padece de diabetes tipo 2, y en exámenes reciente la glicemia en ayuna tuvo un valor de 190. Ella es hipertensa. ¿Qué recomienda para normalizar este valor?

Respuesta de la doctora: Con un valor de 190 de azúcar en ayunas prácticamente es indicativo de empezar tratamiento. Como decíamos antes, lo primero es basarse en una dieta equilibrada, baja en azúcares, hipocalórica, hiperproteica y baja en grasas, dentro de lo medianamente posible. Y ejercicio físico regular, al menos 10.000 pasos al día, sobre todo durante las 2 siguientes horas de la ingesta alimentaria. Si con todo eso y una hemoglobina glicosilada no conseguimos bajarlo al cabo de 2-3 meses, pues sí que estaría indicado empezar tratamiento para la diabetes. Siempre hay que tener en cuenta y revisar que no hayan otros factores de riesgo cardiovascular, tipo hipertensión, colesterol, obesidad, alguna artritis… pueden generar infarto, ictus, fallo renal, etc. Por lo tanto, es importante evaluarlo todo en conjunto. Si por ejemplo has tenido un infarto reciente, entonces no hay que esperar, sino empezar tratamiento ya.

Tratamiento con insulina

Pregunta del lector: Hola, me han indicado I­nsulina Lantus y Apidra, no me la he colocado porque solo con la dieta mi glucosa basal se ha mantenido en 100 y después de la última comida no pasa de 120, esto es con un glucómetro. Aunque tengo antecedentes de diabetes creo que no necesito insulina. ¿Qué debo hacer? Agradezco su atención.

Respuesta de la doctora: Este caso es un poco especial, porque primero necesitaríamos saber si es una diabetes tipo 1 o tipo 2. Si es una diabetes tipo 1, nuestro problema es que no tenemos insulina, por lo que debemos aportar esa insulina. Si es diabetes tipo 2, es verdad que con valores de entre 100 y 120, con dieta y ejercicio físico, se podría esperar a empezar el tratamiento, pero es un caso que necesitaríamos tener un poco más de información.