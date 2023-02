La doctora Medrano resuelve las dudas sobre glucosa elevada, déficit de B12, SIBO e hipotiroidismo de Hashimoto

La doctora Ana Lidia Medrano es especialista en Endocrinología y Nutrición y desarrolla su actividad en la clínica Paracelso Sagasta. Como experta en este ámbito, ha dado respuesta a las cuestiones que preocupan a los lectores dentro de esta disciplina médica, como la diabetes o el hipotiroidismo.

Glucosa y diabetes

Pregunta del lector: Hola, tengo 19 años y en una analítica que me he realizado hace 1 mes me ha dado la glucosa basal en 112. Me he comprado el aparato para medirla y desde hace un mes que la tengo entre 112 y 95. Me la mido todas las mañanas en ayunas. ¿Es normal que la tenga tan alta?

Respuesta de la doctora: El diagnóstico de diabetes se realiza a través de varias cifras en ayunas > 126 mg/dl o niveles de HbA (media de glucemia de 7 semanas) > 6,5%. Cifras entre 100-126 nos indican que nos encontramos ante una glucemia basal alterada = a un estado de prediabetes. Una vez confirmado esta pre-diabetes habría que investigar de que tipo se trata, si está acompañado de antecedentes familiares y obesidad puede tratarse de una DM2, también hay que solicitar en la analítica Anticuerpos GAD y niveles de reserva de función pancreática C-péptido para descartar una diabetes tipo 1, en este caso puede haber antecedentes las semanas previas de pérdida de peso, aumento de sed y poliuria. Si no te encuentras en ningún caso de los anteriores la siguiente opción más probable es que te encuentres ante una diabetes tipo MODY2, se trata de una diabetes hereditaria que consiste en glucemias elevadas antes de desayuno, el diagnóstico se realiza con un estudio genético, no precisa tratamiento y tiene una evolución muy favorable.

Es importante que acudas los más pronto posible a tu médico o endocrino de referencia para realizar el diagnóstico, porque en el caso de la diabetes tipo 1 es necesario el tratamiento con insulina.

Deficiencia de absorción de B12

Pregunta del lector: Tengo deficiencia de absorción de B12 debido al Helicobactery pylori y la gastritis ocasionada. Tomo bebida Octovite, una ampolla por semana (recetado por el médico de cabecera), pero me gustaría saber si trabajando con suplementos de mucosas, y otros suplementos puede ser posible regenerarlas y poder remitir dicha deficiencia de absorción. Gracias

Respuesta de la doctora: La gastritis por Helicobacter pylori debe ser diagnosticada y tratada por médico especialista en Digestivo y tras confirmar su erradicación hay que evaluar la mejoría de esa gastritis o descartar otras posibles causas. Respecto al déficit de B12, si no ha mejorado tras el tratamiento de digestivo habría que descartar otras causas como la gastritis crónica atrófica.

Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO)

Pregunta del lector: ¡Buenos días! Me diagnosticaron SIBO hace cuatro años, cada poco tiempo tengo diarreas, las pruebas y análisis me dan bien; llevo tomando gelsentan, desde hace tiempo. El nutricionista me indicó dieta casi normal y que fuera eliminando alimentos que me sienten mal. Emocionalmente tengo problemas por enfermedad familiar. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias.

Respuesta de la doctora: Además de las recomendaciones dietéticas, el ejercicio físico, evitar el tabaco y ayuda emocional ( si es necesario a través de un especialista) ha demostrado la mejoría clínica. La dieta FODMAP o la adicción de otros fármacos deben ser indicados por un especialista. Las recomendaciones dietéticas para tratamiento de SIBO son las siguientes:

Tener un patrón de comidas regular (desayuno, comida y cena, con almuerzo y merienda cuando sea apropiado) y evitar tanto el picoteo como los períodos prologados sin comer o comer muy tarde por la noche. Comidas no muy abundantes tomadas despacio, sentados, con tiempo para masticar, salivar y saborear. Moderar el consumo de alcohol, valorando si una reducción del mismo puede aliviar los síntomas. Consumir menos de 400 mg al día de cafeína. Restringir el consumo de especias si estas aumentan los síntomas. La ingesta de grasa debería proporcionar el 30-35% de las calorías totales, nunca menos del 15%, aunque existe la recomendación de no superar los 50 g al día. Aumentar gradualmente el consumo de fibra, ya sea natural de la dieta o en forma de suplementos, hasta 20-30 g al día, pero evitando el salvado y otras fibras insolubles. Seguir una dieta baja en lactosa solo si un test del aliento ha demostrado intolerancia a la lactosa (si dicho test no está disponible se recomienda probar dieta baja en lactosa durante 3 meses). En todo caso, si el paciente desea seguir una dieta sin lácteos debe ser informado de que no hay evidencia de que esta vaya a mejorar sus síntomas y de que hay riesgo de que sea deficitaria en calcio Beber entre 1,5 y 3 l de líquidos al día, ya sea agua o bebidas libres de cafeína y alcohol.

Hipotiroidismo de Hashimoto

Pregunta del lector: Buenos días, a un familiar le han diagnosticado hipotiroidismo de Hashimoto y le han recetado Eutirox. Después de un mes, los síntomas no remiten, sino que van a peor; cansancio extremo, depresión, cambios de temperatura, etc. Los análisis y electrocardiograma son normales. ¿Es posible tomar otro tipo de medicación? ¿Es normal que tarde tanto en hacer efecto? Está muy desanimado.

Respuesta de la doctora: El Hashimoto es una enfermedad autoinmune en la que hay un déficit de producción de hormona tiroidea, que es necesaria para vivir. Tras una semana de inicio con tratamiento con Eutirox debería notar mejoría en los síntomas, lo primero es comprobar que lo esta tomando correctamente. El Eutirox se debe tomar 20 min antes de desayunar con agua y nunca acompañado ni de alimento ni de otros fármacos.

Si todo esto es correcto hay que comprobar que la dosis de Eutirox sea la correcta, los cambios se hacen a través del control de hormonas tiroideas, habitualmente TSH y se realizan cada 8 -12 semanas. Si los valores analíticos están correctos (el ECG no se utiliza para ajuste de tratamiento) hay que descartar otras causas de esa sintomatología. El único tratamiento actualmente indicado para el hipotiroidismo es la levotiroxina LT4. Las combinaciones de LT3/LT4 por el momento no han demostrado seguridad y no se recomiendan como tratamiento habitual, solo en casos muy seleccionados.