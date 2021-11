La buena salud del sector en tiempos de covid-19

-

Distintos distritos, distintos precios

Según los últimos datos publicados, el segundo trimestre de 2021 experimentó en Aragón un crecimiento moderado en los precios de los pisos. La diferencia, sin embargo, es grande según se trate de vivienda de segunda mano –cuyo coste aumentó solo un 1,7%– o de una vivienda a estrenar –con un incremento que rozó el 9%–.

En Zaragoza, el precio medio de la vivienda se situó en 1.808 euros el metro cuadrado el año pasado, si bien con grandes disparidades en función de los distintos distritos o zonas de la capital aragonesa que llegaron a alcanzar más de 600 euros por metro cuadrado.

- Zona Universidad-Casablanca

Desde hace tiempo no solo se trata de un área altamente demandada por compradores sino que también es de las más caras de Zaragoza, con unos precios que superaron, en 2020, los 1.800 euros por metro cuadrado.

Estas zonas no son las únicas con viviendas más onerosas. También destacan, por ejemplo, el área del centro y el casco histórico.

- Las Delicias y las Fuentes

Ambos distritos, por su parte, ofrecen viviendas con precios por debajo de los 1.200 euros por metro cuadrado. A su vez, entre ambos barrios hay enormes diferencias en función de las zonas, que pueden llegar a superar los 600 euros por metro cuadrado. Basta con pensar en el rascacielos Torre Zaragoza, ubicado en Delicias, cerca de la estación del AVE, cuyos precios no tienen nada que ver con otras partes más antiguas del histórico barrio zaragozano.

- Miralbueno y la Margen Izquierda

Son dos áreas que cuentan con abundantes promociones de obra nueva en marcha, y que a final de 2020 alcanzaron valores de entre 1.400 y 1.600 euros por metro cuadrado.