"He llegado a un equilibrio entre el respeto a lo clásico y la anarquía más pura"

Creaciones que incluyen sangre, erizo de mar o esperma de atún y la original propuesta que supone su establecimiento Moonlight dan buena cuenta de la identificación de Borja Insa con el nombre del galardón que ha recibido en los XX Premios Con Mucho Gusto. "Me parece hermoso que me premien y valoren en mi ciudad y que me asocien a una figura que no tiene límites y que va a ir a más. Es un reconocimiento al valor, a que estamos haciendo cosas interesantes. Lo veo también como un premio a todo mi equipo, pues en hostelería, por mucho que desarrolles cócteles, si no estás arropado por unos profesionales como estos no puedes hacer nada. En mi caso, mi equipo es mejor que yo en casi todo, y eso hace que Moonlight pueda crecer", explica el zaragozano, agregando que hay cada vez más afición y conocimientos sobre los cócteles en la ciudad.

Aunque su profesión se conozca como coctelero, recuerda que la palabra no está incluida en la RAE y pide que lo esté. "Sí que está barman, que es un anglicismo", apunta Insa, que en el último Madrid Fusión se hizo con el galardón al Bartender Revelación de España, en lo que fue la primera vez que la organización reconocía a las personas que gestionan un bar y sirven bebidas, por lo que hizo historia. También obtuvo el primer puesto en el World Class Spain, lo que le llevará a representar a España en Shanghái en la gran final del certamen.

"Cuando nació Moonlight el riesgo era muy alto. La opción fácil era habernos ido a Madrid, pero somos de aquí y amamos Aragón"

Unos logros que han sido posibles gracias a su trabajo en Moonlight Experimental Bar, que abrió hace cinco años en la plaza de San Pedro Nolasco y que desde hace siete meses se ubica en la calle de Santiago, en un nuevo modelo que unió como responsables a Insa, el rapero Kase O y Cristian Palacio, chef del restaurante Gente Rara. "Cuando nació Moonlight fue con una propuesta muy diferente, por lo que el riesgo era muy alto. La opción fácil era habernos ido a Madrid, pero somos de aquí y amamos Aragón. Con trabajo, se fue consolidando y, cuando dimos el paso de crecer, no solo tenía que ser a un local más grande, sino que también había que ir a más y mejor en visibilidad. Y Javi (Ibarra, Kase O) la da, quiso estar con nosotros y es genial, porque su aportación es bestial por la visión que tiene sobre la acústica, la música y la hospitalidad. Y yo soy un obseso de los cócteles y la vajilla y Cristian de la cocina", indica Insa, que destaca que no fue a ninguna escuela y que aprendió por su cuenta, leyendo y hablando mucho con entendidos en la materia. "Con el tiempo, he encontrado un equilibrio entre el respeto a lo clásico y la anarquía más pura en lo gastronómico", concluye.