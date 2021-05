Diástasis de rectos: qué es y cómo corregirla tras los embarazos

Durante el embarazo, el cuerpo de una mujer experimenta una serie de cambios físicos que, tras el parto, suelen revertirse de forma natural. Sin embargo, hay algunas dolencias que se prolongan en el tiempo y que pueden repercutir de manera negativa en la salud, como ocurre con la diástasis de rectos, una separación excesiva entre los músculos del abdomen. “Se trata de una patología que padecen muchas mujeres, consecuencia de los embarazos, y se caracteriza por tener la tripa flácida o abombada”, apunta el doctor Álvaro Bueno, cirujano general y bariátrico en el hospital HC Miraflores. Aunque existen otros desencadenantes (obesidad, genética personal, cesáreas…), la gestación es la principal causa de esta separación de los músculos del abdomen y hay estudios que señalan que puede llegar a afectar al 30% de la mujeres tras los embarazos.

El doctor Bueno afirma que en la mayoría de personas la diástasis no suele dar síntomas y se queda en un mero problema estético, sin embargo, puede ser el origen de otro tipo de dolencias. "Si la musculatura abdominal no funciona bien, no mantiene la correcta posición de la pelvis, puede repercutir en las lumbares, en la espalda, en el desarrollo de hernias, incluso en la continencia urinaria", explica. "Una mujer que padece dolores lumbares de repetición o incontinencia urinaria, por ejemplo, no relaciona que pueda venir de esta situación. "Tras revisar la literatura científica, el doctor J. I. Barranco y yo, iniciamos un protocolo para la cirugía de estos pacientes, ya que nadie en Aragón la realizaba, y hemos podido confirmar que tras la intervención de la diástasis pueden mejorar estos síntomas”, añade.

Diástasis de rectos

El cirujano apunta también que los ejercicios de suelo pélvico pueden reducir el riesgo de diástasis, si bien depende de la genética y el tipo de tejido de cada mujer: “Hay casos de mujeres en las que todo vuelve a su sitio, y otras que no o que tarda más tiempo. Por supuesto, ejercitar y trabajar esa zona puede ayudar, porque cuanto más fortalecidos estén los músculos mejor”.

Centro de referencia en Zaragoza

"La diástasis siempre ha sido considerada un problema estético y como no se le achacaban síntomas, a no ser que hubiese una hernia, no forma parte de la cartera de servicios públicos de cirugía, apunta Bueno. Ahora estamos viendo cómo en congresos nacionales e internacionales cada vez se le da más importancia y se empieza a relacionar esta dolencia con los síntomas comentados. “El hospital HC Miraflores desea convertirse en centro de referencia en el tratamiento endoscópico de este trastorno y ayudar así a solucionar el problema de estas pacientes", señala.

Para dar con dicha solución, el experto recomienda, antes de la cirugía, visitar en primer lugar a un fisioterapeuta o preparador físico, que trabaje la pared abdominal y el suelo pélvico. "A las pacientes les explico que, si se trata de una diástasis pequeña, es probable que con ejercicio sea suficiente. Si persiste y además existen síntomas achacables a la diástasis, es el momento de acudir al cirujano", añade.

"Realizamos una intervención mínimamente invasiva, con tres incisiones de entre cinco milímetros y un centímetro en la zona inferior del abdomen. Desde ahí, localizamos los músculos separados y empezamos a coserlos con dos suturas que permanecen de por vida", explica el doctor Bueno. "Antes, la cirugía era más invasiva y dejaba grandes cicatrices. Ahora el resultado estético es mucho mejor. Llevamos ya varias operaciones y las pacientes están muy contentas con los resultados", concluye.