Exportar en tiempos de covid: herramientas ‘online’ para la labor comercial

Viajar constantemente, exponer en ferias internacionales, visitar a los clientes… Hasta hace un año, ningún ‘export manager’ aragonés percibía su trabajo sin una herramienta esencial: el pasaporte. "Íbamos a cinco o seis grandes ferias y viajábamos entre 10 y 15 semanas al año para darnos a conocer. Con la covid, todo eso se ha caído", explicó hace poco Nacho Lázaro, socio y director comercial de Bodegas Care, en un webinar organizado por Aragón Exterior. A él, y a muchos de sus compañeros de profesión, la pandemia les ha obligado a reinventar su trabajo, encontrar nuevas formas de buscar clientes y relacionarse con ellos remotamente. La promoción internacional se está digitalizando a marchas forzadas.

Aragón Exterior (AREX) está acompañando a las empresas aragonesas en este proceso desde el inicio de la pandemia a través del programa AREX Digital. La empresa pública ha facilitado y cofinanciado consultoría a 35 empresas aragonesas para diseñar e implementar su estrategia digital en los mercados internacionales. Más de 650 empresas han asistido a los diferentes webinars que AREX ha organizado sobre este tema.

Poder seguir con la labor de promoción, aunque sea por vía digital, es primordial para los exportadores aragoneses. Para seguir en contacto con los mercados internacionales, están usando todas las herramientas a su alcance: videoconferencias, plataformas como Linkedin, redes sociales –hay muchísimas, y cada empresa tiene que decidir por cuáles apostar y cómo–, ‘marketplaces’, foros, publicidad ‘online’, inteligencia digital de mercados, y un largo etcétera. En el ciclo de webinars AREX Digital se presentan y analizan estas formas de promoción.

Las ferias sectoriales, un pilar tradicional de la promoción internacional, se están sustituyendo temporalmente por formatos digitales. Aragón Exterior ha coordinado la participación aragonesa en eventos como BIG 5 digital (construcción), Biofach e-special (alimentos ecológicos), en una serie de eventos de promoción para vino en Asia (en colaboración con el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón) y en muchas otras actividades virtuales. "Los eventos virtuales aún no son tan interactivos como cabría esperar, pero tienen aspectos positivos: en Biofach e-special nos hemos reunido con compradores ejecutivos a los que no se llega en una feria al uso por no saber que están presentes", destacó Agneta Chadée, export área manager en Harineras Villamayor.

Un aspecto que (de momento) no se puede sustituir por experiencias digitales es el sabor, el tacto o el aroma de un producto. Para salir del paso, los envíos de muestras se han disparado en muchos sectores.

"Todos estamos deseando que vuelvan los eventos presenciales. Pero el márquetin digital ha venido para quedarse, porque es más rápido, efectivo y barato que el tradicional", opinó Raúl Calavia, CEO de la agencia Brand in Black, en el webinar ‘El futuro de la promoción internacional pasa por lo digital’ del ciclo AREX Digital. "Las dos modalidades convivirán en el futuro", pronosticó.

El próximo webinar AREX Digital, sobre nuevas tendencias de venta ‘online’ internacional, se celebrará el miércoles, 24 de marzo. Inscripciones en www.aragonexterior.es.

