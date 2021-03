Brexit, digitalización y otros retos de un sector fundamental para el territorio

A pesar de empezar a verse afectada por la pandemia desde el mes de enero de 2020, JCV Shipping, empresa familiar dedicada al transporte marítimo de mercancías, logró adaptarse con rapidez al nuevo escenario. "Con el coronavirus llegaron menos contenedores a España. Cuando esos contenedores llegaron, tuvieron que quedarse en una zona específica para que no se bloquease la actividad portuaria. Cuando esta se recuperó, la actividad exportadora se había paralizado durante cuatro meses, y desde septiembre a diciembre hemos galopado todos a la vez, lo que se refleja en datos como el crecimiento del 50% en el volumen de carga de exportación del Puerto de Barcelona. Un 50% más de carga con las mismas escalas de barcos significa que no había espacio ni contenedores para todos", aseguró el gerente de la compañía. Por otra parte, puso el foco en uno de los principales riesgos que tendrá que afrontar el sector. "La pandemia ha traído un desajuste total en lo que tiene que ver con los flujos y eso está generando que las escaladas y precios actuales de transporte marítimo vayan a producir una inflación de los precios en rebote. Hay transportes desde China a Barcelona que costaban 1.500 dólares y que ahora se han puesto en 10.000. Y en la exportación estamos viviendo algo similar", apuntó Calvo. Asimismo, valoró positivamente la implantación de su plataforma ‘online’ de gestión y seguimiento en tiempo de real de embarques , con la que sus clientes pueden disponer de toda la información a golpe de click, conociendo al momento retrasos y otras incidencias, lo que les ayuda notablemente a minimizar riesgos y fidelizar clientes.

La Autoridad Portuaria de Valencia comprende los puertos de la capital valenciana, Sagunto y Gandía. Una serie de infraestructuras cuya misión principal consiste en garantizar la conectividad velando porque la cadena de suministro no deje de fluir. "Durante este año de pandemia, los tres puertos han seguido funcionando al 100%. En cifras, hemos manipulado más de 80 millones de toneladas de mercancía y con casi 7.000 buques, 1.000 menos que el año anterior, lo que quiere decir que hemos concentrado mercancía en menos embarcaciones , un hecho que da una idea del esfuerzo realizado", sostuvo el jefe de inteligencia de negocio del área comercial de la entidad. En cuanto a las trabas burocráticas y legales, García indicó que con el sector cerámico de Castellón vivieron barreras ‘antidumping’ por parte de algunos países que pasaron de ser su principal mercado a un quinto puesto. A nivel de importaciones, manifestó que, aunque deberían ser las mismas, las inspecciones sanitarias, en las que intervienen varios organismos, "son diferentes en cada puerto, y hay determinados productos que se importan por puertos de Europa para garantizar que no se queden estancados en la burocracia". También recordó algunas de las iniciativas que han puesto en marcha para facilitar la liquidez a proveedores, como las moratorias, la reducción de plazos en el pago a proveedores, las bonificaciones , el fomento de la cooperación con otros puertos o las acciones sociales para visualizar el papel de la autoridad portuaria a través de diversas campañas.

Nieves Ágreda: "Como exportador, es necesario conocer los procedimientos y adaptarse a los mercados"

La Cámara de Comercio de Zaragoza es una de las principales referencias de las empresas aragonesas exportadoras a nivel de asesoramiento e información.

Su subdirectora general y directora del departamento internacional recalca, en relación a episodios como el Brexit, la importancia de llevar a cabo un trabajo de información para adaptar los procedimientos a los diferentes mercados. "Lo que ocurrió con la salida de Reino Unido de la Unión Europea es que muchas empresas no conocían los procedimientos aduaneros y, como exportador, es necesario hacerlo. Eso implica una inversión, pero es esencial para ganar competitividad", sostiene Ágreda.

Sin embargo, también pone de relieve la parte «peligrosa» de las barreras que no son arancelarias. "El establecimiento con arbitrariedad de medidas nuevas que impliquen unos procedimientos que tienen que ver con que los productos cumplan unos requisitos como algunas homologaciones o certificaciones sí que implica una traba importante, porque es el recurso del que se sirven muchos estados para establecer medidas de control", explicó Ágreda.

Además, animó a «perder el miedo» a posicionarse y buscar mercados fuera del entorno más cercano. "Esto no se consigue de la noche a la mañana. Tenemos que afrontar una profesionalización cada vez mayor de las personas que trabajan, generando conocimiento en todos los sentidos, en la parte operativa y en las capacidades de investigación y conocimiento de funcionamientos de otros mercados para ser más competitivos", finalizó.